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Haberler Galeri SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal'a bir süper star daha! Bu kez Barcelona'dan geliyor
Giriş Tarihi: 25.07.2024 11:15 Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 11:15

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal'a bir süper star daha! Bu kez Barcelona'dan geliyor

Son dakika Beşiktaş haberi: Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Ciro Immobile gibi dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna katan Beşiktaş transferde durmak bilmiyor. Siyah-Beyazlılar bir süper starı daha kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. Bu arada Beşiktaş'ta takımdan ayrılmak istemeyen bir başka yıldız ise kadro dışı bırakıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

Ogün ŞAHİNOĞLU
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal’a bir süper star daha! Bu kez Barcelona’dan geliyor

Son dakika Beşiktaş haberi: Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Ciro Immobile gibi dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna katan Beşiktaş transferde durmak bilmiyor. Siyah-Beyazlılar bir süper starı daha kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. Bu arada Beşiktaş'ta takımdan ayrılmak istemeyen bir başka yıldız ise kadro dışı bırakıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal’a bir süper star daha! Bu kez Barcelona’dan geliyor

Beşiktaş yönetimi yeni sezon öncesi sol stoper, bek ve kanat forvet çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal’a bir süper star daha! Bu kez Barcelona’dan geliyor

Bir yandan da ayrılıklara odaklanan Siyah-Beyazlılar'da ülkesinde tedavisini tamamlayan ve 2 gün önce Türkiye'ye gelen Ante Rebic için karar verildi.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal’a bir süper star daha! Bu kez Barcelona’dan geliyor

AYRILMAK İÇİN MAAŞININ TAMAMINI İSTEDİ

Teknik direktör Van Bronkhorst'un kararı doğrultusunda A takım idmanlarına dahil edilmeyen Hırvat yıldız, çalışmalarını takımdan ayrı şekilde sürdürüyor.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal’a bir süper star daha! Bu kez Barcelona’dan geliyor

Ayrılmak için maaşının tamamını talep eden 30 yaşındaki futbolcuyla Beşiktaş'ın sportif daşnışmanı Brad Friedel'in yaptığı görüşmelerde sonuca varılamadı.

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