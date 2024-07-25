SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal’a bir süper star daha! Bu kez Barcelona’dan geliyor

Son dakika Beşiktaş haberi: Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Ciro Immobile gibi dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna katan Beşiktaş transferde durmak bilmiyor. Siyah-Beyazlılar bir süper starı daha kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. Bu arada Beşiktaş'ta takımdan ayrılmak istemeyen bir başka yıldız ise kadro dışı bırakıldı. İşte son dakika haberinin detayları...