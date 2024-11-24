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Haberler Galeri SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Semih için çılgın rakam! 60 milyon Euro'luk kanat geliyor
Giriş Tarihi: 24.11.2024 14:47 Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 14:47

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Semih için çılgın rakam! 60 milyon Euro'luk kanat geliyor

Son dakika haberi: Şampiyonluk yarışının uzağında kalan Beşiktaş'ta devre arası transfer çalışmaları sürüyor. Kanat eksikliğini gidermek isteyen Kartal'ın gündemine 60 milyon Euro'ya Arabistan'a giden Fransız yıldız geldi. Bu arada Bundesliga'dan takımın genç yıldızı Semih Kılıçsoy için çılgın bir teklif geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Semih için çılgın rakam! 60 milyon Euro’luk kanat geliyor

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kanat takviyesi için 60 milyon Euro'luk yıldızı listesine aldı. Semih Kılıçsoy'a ise Bundesliga'dan ciddi bir talip var. İşte tüm detaylar...

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Semih için çılgın rakam! 60 milyon Euro’luk kanat geliyor

Beşiktaş'ta yönetim transfer rotasını Suudi Arabistan Pro Ligi'ne çevirmiş durumda...

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Semih için çılgın rakam! 60 milyon Euro’luk kanat geliyor

Al-Ittihad'da forma giyen 25 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu Moussa Diaby'i gündeme alındı.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Semih için çılgın rakam! 60 milyon Euro’luk kanat geliyor

Aston Villa'dan 60 milyon Euro karşılığında Al-Ittihad'a transfer olan tecrübeli futbolcu Arabistan'da 12 maçta 1 gol 10 asist katkısı yaptı.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Semih için çılgın rakam! 60 milyon Euro’luk kanat geliyor

ROBBEN'E BENZETİLİYOR

PSG altyapısında yetişen 25 yaşındaki Fransız futbolcu, iki kanatta da görev yapabiliyor ancak daha çok sol ayağıyla içeri kat eden ters kanat rolünü tercih ediyor.

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