Giriş Tarihi: 24.11.2024 14:47
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024
14:47
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Semih için çılgın rakam! 60 milyon Euro'luk kanat geliyor
Son dakika haberi: Şampiyonluk yarışının uzağında kalan Beşiktaş'ta devre arası transfer çalışmaları sürüyor. Kanat eksikliğini gidermek isteyen Kartal'ın gündemine 60 milyon Euro'ya Arabistan'a giden Fransız yıldız geldi. Bu arada Bundesliga'dan takımın genç yıldızı Semih Kılıçsoy için çılgın bir teklif geldi. İşte son dakika haberinin detayları...