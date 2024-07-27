Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Semih Kılıçsoy için beklenmedik adresi duyurdular! Beşiktaş ‘evet’ derse tarihe geçecek…
Giriş Tarihi: 27.07.2024 14:56 Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 14:57

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Semih Kılıçsoy için beklenmedik adresi duyurdular! Beşiktaş ‘evet’ derse tarihe geçecek…

Son dakika Beşiktaş haberi… Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezon büyük hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Giovanni Van Bronckhorst'un takımın başına geçmesiyle birlikte kadrosuna da önemli takviyeler yapan Kara Kartal, transferde hareketli günler geçirmeye devam ediyor. Immobile, Rafa Silva ve Paulista transferleriyle ses getiren siyah-beyazlı ekipte beklenmedik bir ayrılık yaşanabilir. Semih Kılıçsoy için çıkan haber, Beşiktaşlı taraftarlara 'yok artık' dedirtti. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Semih Kılıçsoy için beklenmedik adresi duyurdular! Beşiktaş ‘evet’ derse tarihe geçecek…

Son dakika haberleri… Geçtiğimiz sezon tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak bir teselli bulmuştu.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Semih Kılıçsoy için beklenmedik adresi duyurdular! Beşiktaş ‘evet’ derse tarihe geçecek…

Yeni sezona yeni teknik direktör ve yeni bir kadroyla hazırlanan Kara Kartal, şampiyonluk için mücadele edecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Semih Kılıçsoy için beklenmedik adresi duyurdular! Beşiktaş ‘evet’ derse tarihe geçecek…

UEFA Avrupa Ligi'nde de başarı yakalamak isteyen siyah-beyazlı ekip, yaz transfer dönemini bir hayli hareketli geçirdi.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Semih Kılıçsoy için beklenmedik adresi duyurdular! Beşiktaş ‘evet’ derse tarihe geçecek…

Şu ana kadar Gabriel Paulista, Rafa Silva, Ciro Immobile ve Can Keleş'i kadrosuna katan Beşiktaş, kanat ve stoper için de araştırmalarına devam ediyor.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Semih Kılıçsoy için beklenmedik adresi duyurdular! Beşiktaş ‘evet’ derse tarihe geçecek…

Bu sırada Beşiktaşlı taraftarların da dikkatini çeken haber ortaya çıktı.

İşte son dakika haberinin detayları…

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Sky Italia'nın haberine göre; Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu, Suudi Pro Ligi'nin olası forvet transferleri listesine Semih Kılıçsoy'u dahil etti.

Arabistan ekiplerinin kısa süre içinde genç forvet için harekete geçebileceği belirtildi.

Beşiktaş çok yüksek bir bonservis bedeli olmadığı sürece Semih Kılıçsoy'u satmayı düşünmüyor.

Siyah beyazlı takım ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Semih için kısa süre içinde sıcak gelişmeler yaşanabilir.

Beşiktaş ile 39 maça çıkan 18 yaşındaki golcü, 12 gol ve 3 asist yaptı.

SON DAKİKA