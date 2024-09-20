Giriş Tarihi: 20.09.2024 18:20
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024
18:21
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş yılın transferini devre arasında yapacak! Dünya yıldızı Süper Lig’e geliyor…
Son dakika Beşiktaş haberleri… Trendyol Süper Lig'de yeni sezona flaş bir başlangıç yapan Beşiktaş, yaz transfer döneminde kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmişti. Ciro Immobile, Rafa Silva, Joao Mario gibi önemli oyuncuları transfer eden siyah-beyazlı ekip, devre arasında da yılın transferini yapmaya hazırlanıyor. Yaz aylarında da ismi Beşiktaş ile anılan dünya yıldızı, ara transfer döneminde Süper Lig biletini alabilir. İşte son dakika haberinin detayları…