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Haberler Galeri SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş yılın transferini devre arasında yapacak! Dünya yıldızı Süper Lig’e geliyor…
Giriş Tarihi: 20.09.2024 18:20 Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 18:21

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş yılın transferini devre arasında yapacak! Dünya yıldızı Süper Lig’e geliyor…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Trendyol Süper Lig'de yeni sezona flaş bir başlangıç yapan Beşiktaş, yaz transfer döneminde kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmişti. Ciro Immobile, Rafa Silva, Joao Mario gibi önemli oyuncuları transfer eden siyah-beyazlı ekip, devre arasında da yılın transferini yapmaya hazırlanıyor. Yaz aylarında da ismi Beşiktaş ile anılan dünya yıldızı, ara transfer döneminde Süper Lig biletini alabilir. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş yılın transferini devre arasında yapacak! Dünya yıldızı Süper Lig’e geliyor…

Son dakika haberleri… Geçtiğimiz sezon yaşanan hayal kırıklığının ardından yeni sezona güçlü bir kadroyla giren Beşiktaş, hedefini şampiyonluk olarak belirledi.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş yılın transferini devre arasında yapacak! Dünya yıldızı Süper Lig’e geliyor…

UEFA Avrupa Ligi'nde de gruplara kalmayı başaran Kara Kartal, sezona da iyi bir başlangıç yaptı.

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş yılın transferini devre arasında yapacak! Dünya yıldızı Süper Lig’e geliyor…

Süper Kupa'da Galatasaray'a karşı alınan 5-0'lık galibiyetin ardından Süper Lig'de çıktığı ilk 5 maçta 4 galibiyet alan Beşiktaş, flaş bir transfer hazırlanıyor.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş yılın transferini devre arasında yapacak! Dünya yıldızı Süper Lig’e geliyor…

Devre arasında dünyanın konuşacağı bir ismi Türkiye'ye getirmeye hazırlanan Kara Kartal, taraftarlarını da heyecanlandırdı.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş yılın transferini devre arasında yapacak! Dünya yıldızı Süper Lig’e geliyor…

İşte son dakika haberinin detayları…

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