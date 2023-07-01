Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Çirkin transfer oyunu! Yıldız isimden Beşiktaş’a şok
Giriş Tarihi: 01.07.2023 10:21 Güncelleme Tarihi: 01.07.2023 10:21

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Çirkin transfer oyunu! Yıldız isimden Beşiktaş’a şok

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor. Önümüzdeki sezon güçlü bir kadro kurmak isteyen Siyah-Beyazlılar, önemli transferler yapmak için düğmeye bastı. Tüm bu gelişmeler devam ederken Kartal, flaş bir transfer oyunuyla karşı karşıya kaldı. Yıldız oyuncu, çirkin bir harekete imza attı. İşte tüm detaylar…

SPOR SERVİSİ
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Çirkin transfer oyunu! Yıldız isimden Beşiktaş’a şok

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor. Önümüzdeki sezon güçlü bir kadro kurmak isteyen Siyah-Beyazlılar, önemli transferler yapmak için düğmeye bastı. Tüm bu gelişmeler devam ederken Kartal, flaş bir transfer oyunuyla karşı karşıya kaldı. Yıldız oyuncu, çirkin bir harekete imza attı. İşte tüm detaylar…

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Çirkin transfer oyunu! Yıldız isimden Beşiktaş’a şok

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Çirkin transfer oyunu! Yıldız isimden Beşiktaş’a şok

Önümüzdeki sezon şampiyon olmak isteyen siyah beyazlılar, güçlü bir kadro kurmak için düğmeye bastı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Çirkin transfer oyunu! Yıldız isimden Beşiktaş’a şok

Teknik direktör Şenol Güneş'in istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren Kartal, önemli isimleri gündemine aldı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Çirkin transfer oyunu! Yıldız isimden Beşiktaş’a şok

Tüm bu gelişmeler devam ederken Kartal, flaş bir transfer oyunuyla karşı karşıya kaldı. Yıldız oyuncu, çirkin bir harekete imza attı.

SON DAKİKA