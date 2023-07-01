Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Çirkin transfer oyunu! Yıldız isimden Beşiktaş’a şok

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor. Önümüzdeki sezon güçlü bir kadro kurmak isteyen Siyah-Beyazlılar, önemli transferler yapmak için düğmeye bastı. Tüm bu gelişmeler devam ederken Kartal, flaş bir transfer oyunuyla karşı karşıya kaldı. Yıldız oyuncu, çirkin bir harekete imza attı. İşte tüm detaylar…