Giriş Tarihi: 29.03.2025 23:21
Güncelleme Tarihi: 30.03.2025
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Son dakika: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Squid Game temalı gönderme! Okan Buruk'un o görüntüsü kullanıldı...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla siyah-beyazlılar, sarı-kırmızılıların yenilmezlik serisine son verdi. Beşiktaş, maç sonrası sosyal medyadan dikkat çeken paylaşım yaparak Squiad Temalı göndermede bulundu. İşte yapılan o paylaşımlar...