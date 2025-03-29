Son dakika: Beşiktaş’tan Galatasaray’a Squid Game temalı gönderme! Okan Buruk’un o görüntüsü kullanıldı...

YASİN KOL İLK DERBİSİNİ YÖNETTİ

TFF, maç öncesi Yasin Kol'u zorlu derbiye atamıştı. Kariyerinde ilk kez derbi yöneten Yasin Kol, toplamda 6 sarı ve 2 kırmızı kart gösterdi. Kırmızı kartlar VAR uyarısından sonran incelenen pozisyonlar için verildi.