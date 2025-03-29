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Haberler Galeri Son dakika: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Squid Game temalı gönderme! Okan Buruk'un o görüntüsü kullanıldı...
Giriş Tarihi: 29.03.2025 23:21 Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 00:23

Son dakika: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Squid Game temalı gönderme! Okan Buruk'un o görüntüsü kullanıldı...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla siyah-beyazlılar, sarı-kırmızılıların yenilmezlik serisine son verdi. Beşiktaş, maç sonrası sosyal medyadan dikkat çeken paylaşım yaparak Squiad Temalı göndermede bulundu. İşte yapılan o paylaşımlar...

Son dakika: Beşiktaş’tan Galatasaray’a Squid Game temalı gönderme! Okan Buruk’un o görüntüsü kullanıldı...

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla siyah-beyazlılar, sarı-kırmızılıların yenilmezlik serisine son verdi. Beşiktaş'ın gollerini Rafa Silva ve Gedson atarken, Cimbom'un tek golünü Torreira attı.

Son dakika: Beşiktaş’tan Galatasaray’a Squid Game temalı gönderme! Okan Buruk’un o görüntüsü kullanıldı...

BEŞİKTAŞ'IN, GALATASARAY'A KARŞI EVİNDEKİ ÜSTÜNLÜĞÜ DEVAM ETTİ

Beşiktaş, 2016 yılının nisan ayında açılan yeni stadında sarı-kırmızılılara karşı 9. maçında 7. galibiyetini aldı ve evindeki üstünlüğünü devam ettirdi.

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Son dakika: Beşiktaş’tan Galatasaray’a Squid Game temalı gönderme! Okan Buruk’un o görüntüsü kullanıldı...

YASİN KOL İLK DERBİSİNİ YÖNETTİ

TFF, maç öncesi Yasin Kol'u zorlu derbiye atamıştı. Kariyerinde ilk kez derbi yöneten Yasin Kol, toplamda 6 sarı ve 2 kırmızı kart gösterdi. Kırmızı kartlar VAR uyarısından sonran incelenen pozisyonlar için verildi.

Son dakika: Beşiktaş’tan Galatasaray’a Squid Game temalı gönderme! Okan Buruk’un o görüntüsü kullanıldı...

OLE GUNNAR SOLSKJAER, BERND SCHUSTER'İN ARDINDAN İLKİ BAŞARDI

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Bernd Schuster'in 2010-2011 sezonunda deplasmanda aldığı 2-1'lik galibiyetin ardından Galatasaray'ı, Süper Lig'de mağlup eden ilk yabancı teknik direktör oldu.

Son dakika: Beşiktaş’tan Galatasaray’a Squid Game temalı gönderme! Okan Buruk’un o görüntüsü kullanıldı...

TORREIRA İKİNCİ GOLÜNÜ ATTI

Müsabakanın 45. dakikasında Abdülkerim Bardakcı'nın pasında ceza sahası dışından vuruş yapan Torreira, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi. 29 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig'de Fenerbahçe derbisinden sonra 2. golünü attı.