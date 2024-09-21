Giriş Tarihi: 21.09.2024 22:41
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024
22:42
SON DAKİKA DERBİ HABERLERİ: Dev derbi biter bitmez Mert Hakan Yandaş’tan olay hareket! Sahanın ortasında bekledi ve…
Son dakika derbi haberleri… Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu. Nefesleri kesen mücadele, son yılların en bol pozisyonlu ve en heyecanlı derbisi olarak kayıtlara geçti. Zorlu karşılaşmanın son düdüğünün ardından Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın yaptığı hareket ise gündem oldu. İşte son dakika haberinin detayları…