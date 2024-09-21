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Haberler Galeri SON DAKİKA DERBİ HABERLERİ: Dev derbi biter bitmez Mert Hakan Yandaş’tan olay hareket! Sahanın ortasında bekledi ve…
Giriş Tarihi: 21.09.2024 22:41 Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 22:42

SON DAKİKA DERBİ HABERLERİ: Dev derbi biter bitmez Mert Hakan Yandaş’tan olay hareket! Sahanın ortasında bekledi ve…

Son dakika derbi haberleri… Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu. Nefesleri kesen mücadele, son yılların en bol pozisyonlu ve en heyecanlı derbisi olarak kayıtlara geçti. Zorlu karşılaşmanın son düdüğünün ardından Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın yaptığı hareket ise gündem oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA DERBİ HABERLERİ: Dev derbi biter bitmez Mert Hakan Yandaş’tan olay hareket! Sahanın ortasında bekledi ve…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Galatasaray'a 3-1 yenilen Fenerbahçe, sezonun ilk derbisinden boynu bükük ayrıldı.

SON DAKİKA DERBİ HABERLERİ: Dev derbi biter bitmez Mert Hakan Yandaş’tan olay hareket! Sahanın ortasında bekledi ve…

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray, 20. dakikada Dominik Livakovic'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.

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SON DAKİKA DERBİ HABERLERİ: Dev derbi biter bitmez Mert Hakan Yandaş’tan olay hareket! Sahanın ortasında bekledi ve…

Ataklarını sürdüren sarı-kırmızılılar, 28. dakikada Dries Mertens'in golüyle farkı 2'ye çıkardı.

SON DAKİKA DERBİ HABERLERİ: Dev derbi biter bitmez Mert Hakan Yandaş’tan olay hareket! Sahanın ortasında bekledi ve…

İkinci yarıya etkili başlayan Fenerbahçe, rakip kalede uzun süre baskı kurmasına karşın golü bulamadı.

SON DAKİKA DERBİ HABERLERİ: Dev derbi biter bitmez Mert Hakan Yandaş’tan olay hareket! Sahanın ortasında bekledi ve…

Rakibini sahasında karşılayan Galatasaray, ikinci yarıdaki ilk atağında 59. dakikada yeni transferlerinden Gabriel Sara'nın golüyle farkı 3'e çıkardı.

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