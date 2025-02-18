Son dakika: Derbi hakemi yerli mi olacak yabancı mı? TFF adayları belirledi! Sürpriz isimler var...

TFF'nin yarınki davetini samimiyetsiz bulduğunu açıklayan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek bu toplantıya katılmayacağını belirterek; "Sanki derbi ilk kez oynanıyor. İlk yarıda sanki derbi oynanmamış. O zaman bu kardeşlik çalışmaları hiç yapılmamış ama ne zaman sıra Galatasaray'ın sahasına gelince Türk futbolundaki huzur gündeme geliyor" ifadelerini kullandı.