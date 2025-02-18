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Haberler Galeri Son dakika: Derbi hakemi yerli mi olacak yabancı mı? TFF adayları belirledi! Sürpriz isimler var...
Giriş Tarihi: 18.02.2025 18:27 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 18:31

Son dakika: Derbi hakemi yerli mi olacak yabancı mı? TFF adayları belirledi! Sürpriz isimler var...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray namağlup serisini sürdürürken, Fenerbahçe de sahasında Kasımpaşa'yı 3-1 yenerek derbi öncesi hata yapmadı. İki takımın karşı karşıya geleceği dev mücadele öncesi ana gündem maddesi yabancı hakem. TFF kritik mücadele öncesi son kararını vermek üzere. İşte TFF'nin dev maç için düşündüğü hakemler...

Son dakika: Derbi hakemi yerli mi olacak yabancı mı? TFF adayları belirledi! Sürpriz isimler var...

Süper Lig'in 25'inci haftasında 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde iki takımın başkanları, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından Riva'ya davet edildi.

Son dakika: Derbi hakemi yerli mi olacak yabancı mı? TFF adayları belirledi! Sürpriz isimler var...

Dursun Özbek bu toplantıda yer almayacağını söylerken, Fenerbahçe cephesinin ne yapacağı merak ediliyor. İki kulüp, derbinin hakeminin de konuşulması beklenen toplantıya birer temsilci ile de katılabilir.

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Son dakika: Derbi hakemi yerli mi olacak yabancı mı? TFF adayları belirledi! Sürpriz isimler var...

G.SARAY SICAK BAKMIYOR!

Fenerbahçe derbide yabancı orta hakem isteğini TFF'ye iletti. Galatasaray bu konuya sıcak bakmıyor ve Sarı-kırmızılıların tavrına göre son karar verilecek. Galatasaray'ın da razı olması durumunda derbiye yabancı hakem davet edilecek.

Son dakika: Derbi hakemi yerli mi olacak yabancı mı? TFF adayları belirledi! Sürpriz isimler var...

TFF'nin yarınki davetini samimiyetsiz bulduğunu açıklayan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek bu toplantıya katılmayacağını belirterek; "Sanki derbi ilk kez oynanıyor. İlk yarıda sanki derbi oynanmamış. O zaman bu kardeşlik çalışmaları hiç yapılmamış ama ne zaman sıra Galatasaray'ın sahasına gelince Türk futbolundaki huzur gündeme geliyor" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Derbi hakemi yerli mi olacak yabancı mı? TFF adayları belirledi! Sürpriz isimler var...

TFF AÇIKLAMA YAPMIŞTI

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Süper Lig'in 25'inci haftasındaki Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi iki kulübün başkanını Riva'ya davet edip şu yazılı açıklamayı yapmıştı:

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