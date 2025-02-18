Giriş Tarihi: 18.02.2025 18:27
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025
18:31
Son dakika: Derbi hakemi yerli mi olacak yabancı mı? TFF adayları belirledi! Sürpriz isimler var...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray namağlup serisini sürdürürken, Fenerbahçe de sahasında Kasımpaşa'yı 3-1 yenerek derbi öncesi hata yapmadı. İki takımın karşı karşıya geleceği dev mücadele öncesi ana gündem maddesi yabancı hakem. TFF kritik mücadele öncesi son kararını vermek üzere. İşte TFF'nin dev maç için düşündüğü hakemler...