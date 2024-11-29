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Haberler Galeri SON DAKİKA: Eski Fenerbahçeli yıldıza Cimbom'dan kanca! Icardi'nin boşluğunu dolduracak...
Giriş Tarihi: 29.11.2024 10:18 Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 10:21

SON DAKİKA: Eski Fenerbahçeli yıldıza Cimbom'dan kanca! Icardi'nin boşluğunu dolduracak...

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken ortaya atılan transfer iddiası gündeme bomba gibi düştü. Öyle ki, sarı kırmızılı takım, Fenerbahçe'nin eski yıldızı için harekete geçti. Yönetim yıldız ismin Icardi'nin boşluğunu doldurmasını hedefliyor. İşte Galatasaray transfer iddiasının detayları…

SON DAKİKA: Eski Fenerbahçeli yıldıza Cimbom’dan kanca! Icardi’nin boşluğunu dolduracak...

Cimbom'dan gündem yaratacak transfer hamlesi geldi. Ocak ayında hücum hattı için takviye yapmayı planlayan Galatasaray kolları sıvadı. İddiaya göre; yönetim Fenerbahçe'nin eski yıldızını kadrosuna katmak istiyor. Dikkat çeken bir diğer detay ise bu ismin Okan Buruk'un eski öğrencisi olması…

SON DAKİKA: Eski Fenerbahçeli yıldıza Cimbom’dan kanca! Icardi’nin boşluğunu dolduracak...

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında deplasmanda AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kaldı.

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SON DAKİKA: Eski Fenerbahçeli yıldıza Cimbom’dan kanca! Icardi’nin boşluğunu dolduracak...

Karşılaşmaya hızlı başlayan Hollanda ekibi 2. dakikada Sven Mijnans ile öne geçerken temsilcimiz 43. dakikada Victor Osimhen ile karşılık verdi.

SON DAKİKA: Eski Fenerbahçeli yıldıza Cimbom’dan kanca! Icardi’nin boşluğunu dolduracak...

Sarı kırmızılılar Avrupa Ligi'nde puanını 11'e yükselterek 4. sırada yer aldı.

SON DAKİKA: Eski Fenerbahçeli yıldıza Cimbom’dan kanca! Icardi’nin boşluğunu dolduracak...

Öte yandan Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

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