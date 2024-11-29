Giriş Tarihi: 29.11.2024 10:18
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024
10:21
SON DAKİKA: Eski Fenerbahçeli yıldıza Cimbom'dan kanca! Icardi'nin boşluğunu dolduracak...
SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken ortaya atılan transfer iddiası gündeme bomba gibi düştü. Öyle ki, sarı kırmızılı takım, Fenerbahçe'nin eski yıldızı için harekete geçti. Yönetim yıldız ismin Icardi'nin boşluğunu doldurmasını hedefliyor. İşte Galatasaray transfer iddiasının detayları…