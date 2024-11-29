SON DAKİKA: Eski Fenerbahçeli yıldıza Cimbom’dan kanca! Icardi’nin boşluğunu dolduracak...

Cimbom'dan gündem yaratacak transfer hamlesi geldi. Ocak ayında hücum hattı için takviye yapmayı planlayan Galatasaray kolları sıvadı. İddiaya göre; yönetim Fenerbahçe'nin eski yıldızını kadrosuna katmak istiyor. Dikkat çeken bir diğer detay ise bu ismin Okan Buruk'un eski öğrencisi olması…