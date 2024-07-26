Giriş Tarihi: 26.07.2024 20:24
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024
20:24
Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'de şok ayrılık! Geldiği gibi gidiyor...
Son dakika Fenerbahçe haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda transferlerini yapan sarı lacivertliler, bombaları peş peşe patlattı. Kanarya, kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirirken, şok bir ayrılık gündeme geldi. Mourinho'nun takımın yeni transferini kadroda düşünmediği ifade edildi. İşte o isim ve tüm detaylar...