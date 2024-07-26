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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'de şok ayrılık! Geldiği gibi gidiyor...
Giriş Tarihi: 26.07.2024 20:24 Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 20:24

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'de şok ayrılık! Geldiği gibi gidiyor...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda transferlerini yapan sarı lacivertliler, bombaları peş peşe patlattı. Kanarya, kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirirken, şok bir ayrılık gündeme geldi. Mourinho'nun takımın yeni transferini kadroda düşünmediği ifade edildi. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’de şok ayrılık! Geldiği gibi gidiyor...

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’de şok ayrılık! Geldiği gibi gidiyor...

Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda transferlerini yapan sarı lacivertliler, bombaları peş peşe patlattı.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’de şok ayrılık! Geldiği gibi gidiyor...

Kanarya, kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirirken, şok bir ayrılık gündeme geldi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’de şok ayrılık! Geldiği gibi gidiyor...

Mourinho'nun takımın yeni transferini kadroda düşünmediği ifade edildi. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’de şok ayrılık! Geldiği gibi gidiyor...

Yaptığı transferlerle Süper Lig'in yanı sıra Avrupa kupalarında da iddiasını gösteren Fenerbahçe ilk maçını galibiyetle kapattı.

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