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Haberler Galeri SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi'yi transfere böyle ikna etti: 2 sene sonra seni Real Madrid'e götüreceğim
Giriş Tarihi: 16.08.2024 09:27 Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 09:28

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi'yi transfere böyle ikna etti: 2 sene sonra seni Real Madrid'e götüreceğim

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'de ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılan Ferdi Kadıoğlu'nun yeni takımının neresi olacağı büyük merak konusu... 24 yaşındaki oyuncu için 3 Premier Lig ekibi büyük bir savaş veriyor. Ferdi için gelen teklifler ortaya çıkarken, genç oyuncunun menajeri de oyuncusunu "2 sene sonra seni Real Madrid'e götüreceğim" diyerek ikna etti. İşte son dakika haberinin detayları...

Samet YÜKSEL
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi’yi transfere böyle ikna etti: 2 sene sonra seni Real Madrid’e götüreceğim

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de gözler Ferdi Kadıoğlu'nun hangi takıma transfer olacağında... 24 yaşındaki milli oyuncunun menajeri oyuncusunu Real Madrid sözleriyle ikna etti. İşte detaylar...

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi’yi transfere böyle ikna etti: 2 sene sonra seni Real Madrid’e götüreceğim

Son yıllarda Fenerbahçe'nin Arda Güler ile birlikte en önemli oyuncusu olarak dikkat çeken Ferdi Kadıoğlu, artık ayrılığın kıyısında...

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi’yi transfere böyle ikna etti: 2 sene sonra seni Real Madrid’e götüreceğim

24 yaşındaki oyuncunun geçen sezonun ardından, EURO 2024'te de gösterdiği performansla Türkiye'nin en çok öne çıkan ismi olmuştu.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi’yi transfere böyle ikna etti: 2 sene sonra seni Real Madrid’e götüreceğim

24 yaşındaki sol bekin Hollandalı menajeri Ebergen, transfer için yoğun çaba harcıyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi’yi transfere böyle ikna etti: 2 sene sonra seni Real Madrid’e götüreceğim

Ebergen, "Seni Brighton'dan 2 sene sonra Real Madrid, Barcelona, PSG, Bayern Münih gibi bir takıma götüreceğim...

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