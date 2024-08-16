Giriş Tarihi: 16.08.2024 09:27
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024
09:28
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi'yi transfere böyle ikna etti: 2 sene sonra seni Real Madrid'e götüreceğim
Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'de ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılan Ferdi Kadıoğlu'nun yeni takımının neresi olacağı büyük merak konusu... 24 yaşındaki oyuncu için 3 Premier Lig ekibi büyük bir savaş veriyor. Ferdi için gelen teklifler ortaya çıkarken, genç oyuncunun menajeri de oyuncusunu "2 sene sonra seni Real Madrid'e götüreceğim" diyerek ikna etti. İşte son dakika haberinin detayları...