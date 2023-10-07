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Haberler Galeri SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: 'Git' denen Joshua King kahraman oldu! Reddettiği takımlar ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 07.10.2023 11:16 Güncelleme Tarihi: 07.10.2023 11:16

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: 'Git' denen Joshua King kahraman oldu! Reddettiği takımlar ortaya çıktı

Son dakika Fenerbahçe haberi... Fenerbahçe'de Dzeko ve Batshuayi'nin arkasında forma şansı bulmakta zorlanan Joshua King gösterdiği performansla hem Sarı-Lacivertli taraftarları hem de teknik direktör İsmail Kartal'ı hayran bıraktı. Bu arada Norveçli golcünün Fenerbahçe'de kalmak için sezon başında reddettiği takımlar da ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

UĞUR ÇEM
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: ’Git’ denen Joshua King kahraman oldu! Reddettiği takımlar ortaya çıktı

Son dakika Fenerbahçe haberi... Fenerbahçe'de Dzeko ve Batshuayi'nin arkasında forma şansı bulmakta zorlanan Joshua King gösterdiği performansla hem Sarı-Lacivertli taraftarları hem de teknik direktör İsmail Kartal'ı hayran bıraktı. Bu arada Norveçli golcünün Fenerbahçe'de kalmak için sezon başında reddettiği takımlar da ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: ’Git’ denen Joshua King kahraman oldu! Reddettiği takımlar ortaya çıktı

Sezon başında teklifleri geri çeviren Joshua King, gösterdiği performansla artık hocası İsmail Kartal'ın yeni prensi oldu.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: ’Git’ denen Joshua King kahraman oldu! Reddettiği takımlar ortaya çıktı

Konferans Ligi'nde Spartak Trnava engelini Joshua King'in golleriyle geçen Fenerbahçe, 15'te 15 yaparken Norveçli oyuncu da performansıyla hayran bıraktı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: ’Git’ denen Joshua King kahraman oldu! Reddettiği takımlar ortaya çıktı

53 DAKİKADA BİR TABELAYI DEĞİŞTİRİYOR

375 dakika oynayıp 4 gol-3 asist üreten yıldız futbolcu, toplam 7 gole direkt katkı sağladı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: ’Git’ denen Joshua King kahraman oldu! Reddettiği takımlar ortaya çıktı

Böylece her 53 dakikada bir tabelanın değişmesine yardımcı oldu.

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