SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: ’Git’ denen Joshua King kahraman oldu! Reddettiği takımlar ortaya çıktı

Son dakika Fenerbahçe haberi... Fenerbahçe'de Dzeko ve Batshuayi'nin arkasında forma şansı bulmakta zorlanan Joshua King gösterdiği performansla hem Sarı-Lacivertli taraftarları hem de teknik direktör İsmail Kartal'ı hayran bıraktı. Bu arada Norveçli golcünün Fenerbahçe'de kalmak için sezon başında reddettiği takımlar da ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...