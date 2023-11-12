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Haberler Galeri SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'ın yeni prensi! Aranan 6 numara Fransa'dan geliyor
Giriş Tarihi: 12.11.2023 14:13 Güncelleme Tarihi: 12.11.2023 14:13

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'ın yeni prensi! Aranan 6 numara Fransa'dan geliyor

Son dakika Fenerbahçe haberi: Üst üste aldığı iki mağlubiyetle hem Süper Lig hem de Avrupa'daki galibiyet serisi biten Fenerbahçe, devre arası transfer dönemini de sezon başı olduğu gibi hareketli geçirecek. Kanarya, aradığı 6 numarayı Fransa'da buldu. Sarı-Lacivertli yönetim flaş transferi bitirmek için şimdiden harekete geçti. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal’ın yeni prensi! Aranan 6 numara Fransa’dan geliyor

Son dakika Fenerbahçe haberi: Üst üste aldığı iki mağlubiyetle hem Süper Lig hem de Avrupa'daki galibiyet serisi biten Fenerbahçe, devre arası transfer dönemini de sezon başı olduğu gibi hareketli geçirecek. Kanarya, aradığı 6 numarayı Fransa'da buldu. Sarı-Lacivertli yönetim flaş transferi bitirmek için şimdiden harekete geçti. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal’ın yeni prensi! Aranan 6 numara Fransa’dan geliyor

Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Trabzonspor'a 3-2 yenilen Fenerbahçe'nin ligdeki 10 maçlık galibiyet serisi sona ermişti.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal’ın yeni prensi! Aranan 6 numara Fransa’dan geliyor

Hafta içerisinde UEFA Konferans Ligi'nde Ludogorets'e 2-0 mağlup olan Kanarya'nın Avrupa'daki 9 maçlık galibiyet serisi de bitti.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal’ın yeni prensi! Aranan 6 numara Fransa’dan geliyor

Fenerbahçe, deplasmanda karşılaşacağı Adana Demirspor müsabakasını kazanarak yeni bir galibiyet serisi yakalamak istiyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal’ın yeni prensi! Aranan 6 numara Fransa’dan geliyor

Sarı-Lacivertliler, Galatasaray'ın Hatayspor'a mağlup olması sonrası Adana'dan 3 puanla dönerse yeniden liderlik koltuğuna oturacak.

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