Giriş Tarihi: 12.11.2023 14:13
Güncelleme Tarihi: 12.11.2023
14:13
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'ın yeni prensi! Aranan 6 numara Fransa'dan geliyor
Son dakika Fenerbahçe haberi: Üst üste aldığı iki mağlubiyetle hem Süper Lig hem de Avrupa'daki galibiyet serisi biten Fenerbahçe, devre arası transfer dönemini de sezon başı olduğu gibi hareketli geçirecek. Kanarya, aradığı 6 numarayı Fransa'da buldu. Sarı-Lacivertli yönetim flaş transferi bitirmek için şimdiden harekete geçti. İşte son dakika haberinin detayları...