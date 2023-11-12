SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal’ın yeni prensi! Aranan 6 numara Fransa’dan geliyor

Son dakika Fenerbahçe haberi: Üst üste aldığı iki mağlubiyetle hem Süper Lig hem de Avrupa'daki galibiyet serisi biten Fenerbahçe, devre arası transfer dönemini de sezon başı olduğu gibi hareketli geçirecek. Kanarya, aradığı 6 numarayı Fransa'da buldu. Sarı-Lacivertli yönetim flaş transferi bitirmek için şimdiden harekete geçti. İşte son dakika haberinin detayları...