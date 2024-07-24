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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Jose Mourinho istedi, yönetim alıyor! Yılın transferi olacak...
Giriş Tarihi: 24.07.2024 21:42 Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 21:42

Son dakika Fenerbahçe haberi: Jose Mourinho istedi, yönetim alıyor! Yılın transferi olacak...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler, transferde düğmeye bastı. Birçok yıldız transfere imza atan Kanarya, bir bomba daha patlamak için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Jose Mourinho istedi, yönetim alıyor! Yılın transferi olacak...

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe deplasmanda Lugano ile karşı karşıya geldi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Jose Mourinho istedi, yönetim alıyor! Yılın transferi olacak...

Mücadeleyi sarı-lacivertliler 4-3 kazandı ve rövanş öncesi avantajı elde etti.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Jose Mourinho istedi, yönetim alıyor! Yılın transferi olacak...

F.Bahçe'ye galibiyeti getiren golleri Edin Dzeko (3) ve Ferdi Kadıoğlu kaydetti.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Jose Mourinho istedi, yönetim alıyor! Yılın transferi olacak...

İsviçre ekibinin golleri ise Ayman El Wafi, Uran Bislimi ve Milton Valenzuela'dan geldi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Jose Mourinho istedi, yönetim alıyor! Yılın transferi olacak...

Mücadele sonrası F.Bahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu ve transfer süreciyle ilgili konuştu.

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