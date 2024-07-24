Giriş Tarihi: 24.07.2024 21:42
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024
21:42
Son dakika Fenerbahçe haberi: Jose Mourinho istedi, yönetim alıyor! Yılın transferi olacak...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler, transferde düğmeye bastı. Birçok yıldız transfere imza atan Kanarya, bir bomba daha patlamak için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...