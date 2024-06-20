Giriş Tarihi: 20.06.2024 10:10
Güncelleme Tarihi: 20.06.2024
10:11
Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho'dan Szymanski kararı! İngilizler transferi duyurdu...
Son dakika Fenerbahçe haberi: Süper Lig'de önümüzdeki sezon şampiyon olmak içi kolları sıvayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda iddialı bir kadro kurmak için uğraş veren sarı lacivertlilerde düğmeye basıldı. Kanarya, arayışlarını sürdürürken, takımdaki isimlere de talipler çıkmaya devam ediyor. Sezon öncesine transferlerini yetiştirmeyi planlayan sarı lacivertlilerde gözler Sebastian Szymanski'ye çevrildi. Mourinho, yıldız oyuncu ile ilgilil kararını verirken, İngiliz basını transferi böyle duyurdu. İşte tüm detaylar...