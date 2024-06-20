Giriş Tarihi: 20.06.2024 16:32
Güncelleme Tarihi: 20.06.2024
16:32
Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho'nun eski öğrencisi geliyor! Resmi görüşme...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'de bu sezon şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda hareket eden sarı lacivertliler, transferde düğmeye bastı. Birçok yıldız ismi listesine alan Kanarya, Mourinho'nun eski öğrencisini transfer etmek için harekete geçti. Yıldız oyuncu ile resmi temasa da geçildi. İşte o isim ve tüm detaylar...