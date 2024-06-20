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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho'nun eski öğrencisi geliyor! Resmi görüşme...
Giriş Tarihi: 20.06.2024 16:32 Güncelleme Tarihi: 20.06.2024 16:32

Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho'nun eski öğrencisi geliyor! Resmi görüşme...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'de bu sezon şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda hareket eden sarı lacivertliler, transferde düğmeye bastı. Birçok yıldız ismi listesine alan Kanarya, Mourinho'nun eski öğrencisini transfer etmek için harekete geçti. Yıldız oyuncu ile resmi temasa da geçildi. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho’nun eski öğrencisi geliyor! Resmi görüşme...

Süper Lig'de bu sezon şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho’nun eski öğrencisi geliyor! Resmi görüşme...

Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda hareket eden sarı lacivertliler, transferde düğmeye bastı.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho’nun eski öğrencisi geliyor! Resmi görüşme...

Birçok yıldız ismi listesine alan Kanarya, Mourinho'nun eski öğrencisini transfer etmek için harekete geçti.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho’nun eski öğrencisi geliyor! Resmi görüşme...

Yıldız oyuncu ile resmi temasa da geçildi. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho’nun eski öğrencisi geliyor! Resmi görüşme...

Trendyol Süper Lig'de sezonu 99 puanla ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

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