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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Orta sahaya dünya yıldızı! İmza an meselesi...
Giriş Tarihi: 22.07.2024 21:52 Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 21:52

Son dakika Fenerbahçe haberi: Orta sahaya dünya yıldızı! İmza an meselesi...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler, transferde durmak bilmiyor. Birçok yıldız transfere imza atan Kanarya, dünyaca ünlü orta saha oyuncusunu transfer etmek için düğmeye bastı. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Orta sahaya dünya yıldızı! İmza an meselesi...

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Orta sahaya dünya yıldızı! İmza an meselesi...

Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler, transferde durmak bilmiyor.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Orta sahaya dünya yıldızı! İmza an meselesi...

Birçok yıldız transfere imza atan Kanarya, dünyaca ünlü orta saha oyuncusunu transfer etmek için düğmeye bastı. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Orta sahaya dünya yıldızı! İmza an meselesi...

F.BAHÇE KANATLANACAK!

F.Bahçe Şampiyonlar Ligi ön eleme turundaki Lugano maçı ile resmen sezonu açmaya hazırlanırken transferde de isimler birbirini kovalıyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Orta sahaya dünya yıldızı! İmza an meselesi...

İtalyan basınına göre; sarı-lacivertliler, Lazio'dan Gustav Isaksen için nabız yokluyor.

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