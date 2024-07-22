Giriş Tarihi: 22.07.2024 21:52
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024
21:52
Son dakika Fenerbahçe haberi: Orta sahaya dünya yıldızı! İmza an meselesi...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler, transferde durmak bilmiyor. Birçok yıldız transfere imza atan Kanarya, dünyaca ünlü orta saha oyuncusunu transfer etmek için düğmeye bastı. İşte o isim ve tüm detaylar...