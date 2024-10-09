Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Sağ Bek operasyonu! Fenerbahçe Hollandalı yıldız isim için devrede...
Giriş Tarihi: 09.10.2024 07:39 Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 07:41

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Sağ Bek operasyonu! Fenerbahçe Hollandalı yıldız isim için devrede...

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'nin başarılı sağ beki Osayi Samuel'in sakatlıkları, Mert Müldür'ün ise yetersiz kalması nedeniyle Portekizli teknik adam Jose Mourinho, yönetimden sağ bek takviyesi istedi. Ocak ayı ara transfer dönemi öncesi çalışmalara başlayan sarı lacivertli kulüp listesindeki o isim için devrede. İşte Fenerbahçe transfer haberine dair ayrıntılar...

CEYHUN SAMET YÜKSEL
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Sağ Bek operasyonu! Fenerbahçe Hollandalı yıldız isim için devrede...

Fenerbahçe'nin başarılı sağ beki Bright Osayi-Samuel, Sarı-lacivertlilerle henüz yeni sözleşme imzalamazken. Avrupa'dan 2 kulübün, Osayi-Samuel'i sezon sonunda bedelsiz transfer etmenin hesaplarını yaptığı iddiaları gündemi meşgul ediyordu. Aynı zamanda sakatlıklardan bir türlü yüzü gülmeyen Osayi-Samuel ve yetersizliğiyle eleştirilen Mert Müldür'ün yerine sarı lacivertlilerde sağ bek takviyesi için düğmeye basıldı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Sağ Bek operasyonu! Fenerbahçe Hollandalı yıldız isim için devrede...

Bright Osayi-Samuel, bu sezon sadece 371 dakika oynadı. Sakatlıklarla boğuşan Nijeryalı, istikrarlı bir performans gösteremedi ve sözleşme uzatmaya da yanaşmadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Sağ Bek operasyonu! Fenerbahçe Hollandalı yıldız isim için devrede...

Gündemde yer alan iki takım; Norwich City ve Lens, devre arasında Osayi-Samuel'e teklif yapacak.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Sağ Bek operasyonu! Fenerbahçe Hollandalı yıldız isim için devrede...

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle de bu sezon çok kısa bir süre sahada olan futbolcunun yokluğunda forma giyen Mert Müldür ise Mou'nun gözüne bir türlü giremedi.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Sağ Bek operasyonu! Fenerbahçe Hollandalı yıldız isim için devrede...

Hal böyle olunca sağ bek takviyesi sarı lacivertli takım için olmazsa olmaz bir hale geldi. Bu nedenle ocak ayında takviye bekleyen Portekizli hoca, istediği ismi kulübe bildirdi.

SON DAKİKA