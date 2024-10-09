Giriş Tarihi: 09.10.2024 07:39
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024
07:41
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Sağ Bek operasyonu! Fenerbahçe Hollandalı yıldız isim için devrede...
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'nin başarılı sağ beki Osayi Samuel'in sakatlıkları, Mert Müldür'ün ise yetersiz kalması nedeniyle Portekizli teknik adam Jose Mourinho, yönetimden sağ bek takviyesi istedi. Ocak ayı ara transfer dönemi öncesi çalışmalara başlayan sarı lacivertli kulüp listesindeki o isim için devrede. İşte Fenerbahçe transfer haberine dair ayrıntılar...