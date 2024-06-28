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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Yılın transfer bombası patlıyor! Ferdi Kadıoğlu derken Oosterwolde...
Giriş Tarihi: 28.06.2024 10:03 Güncelleme Tarihi: 28.06.2024 10:03

Son dakika Fenerbahçe haberi: Yılın transfer bombası patlıyor! Ferdi Kadıoğlu derken Oosterwolde...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler, kadrosunu güçlendirmek için düğmeye bastı. Kanarya'da arayışlar sürerken, bir yandan da takımdaki oyunculara teklifler gelmeye devam ediyor. Son olarak Ferdi Kadıoğlu'nun transfer olması beklenirken, Oosterwolde bombası patladı. Olası satışta belirlenen rekor bonservis bedeli de belli oldu. İşte tüm detaylar...

Samet YÜKSEL
Son dakika Fenerbahçe haberi: Yılın transfer bombası patlıyor! Ferdi Kadıoğlu derken Oosterwolde...

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Yılın transfer bombası patlıyor! Ferdi Kadıoğlu derken Oosterwolde...

Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler, kadrosunu güçlendirmek için düğmeye bastı.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Yılın transfer bombası patlıyor! Ferdi Kadıoğlu derken Oosterwolde...

Kanarya'da arayışlar sürerken, bir yandan da takımdaki oyunculara teklifler gelmeye devam ediyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Yılın transfer bombası patlıyor! Ferdi Kadıoğlu derken Oosterwolde...

Son olarak Ferdi Kadıoğlu'nun transfer olması beklenirken, Oosterwolde bombası patladı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Yılın transfer bombası patlıyor! Ferdi Kadıoğlu derken Oosterwolde...

Olası satışta belirlenen rekor bonservis bedeli de belli oldu. İşte tüm detaylar...

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