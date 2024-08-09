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Haberler Galeri SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Ferdi Kadıoğlu’nun yeni adresini duyurdular! Brighton derken dünya devine gidiyor…
Giriş Tarihi: 09.08.2024 19:51 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 19:52

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Ferdi Kadıoğlu’nun yeni adresini duyurdular! Brighton derken dünya devine gidiyor…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Fenerbahçe'nin son dönemdeki en çok yükseliş gösteren futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Avrupa'nın önemli takımlarının radarında yer alıyor. EURO 2024 boyunca sergilediği performans boyunca adından söz ettiren milli yıldız, Süper Lig rekoru kırarak yeni takımına imza atabilir. Brighton'ın flaş bir teklifle geldiği Ferdi Kadıoğlu için yeni teklifi ve sürpriz takımı duyurdular. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Ferdi Kadıoğlu’nun yeni adresini duyurdular! Brighton derken dünya devine gidiyor…

Son dakika haberleri… Yeni sezon hazırlıklarına Jose Mourinho yönetiminde devam eden Fenerbahçe, transferde flaş gelişmeler yaşıyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Ferdi Kadıoğlu’nun yeni adresini duyurdular! Brighton derken dünya devine gidiyor…

Kadrosunu birçok önemli isimle güçlendiren sarı-lacivertliler, yıldız oyuncularına gelen transfer tekliflerini de değerlendiriyor.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Ferdi Kadıoğlu’nun yeni adresini duyurdular! Brighton derken dünya devine gidiyor…

Dünya devlerinin gözde oyuncularından birisi olan Ferdi Kadıoğlu, Süper Lig'in transfer rekorunu kırabilir.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Ferdi Kadıoğlu’nun yeni adresini duyurdular! Brighton derken dünya devine gidiyor…

İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Ferdi Kadıoğlu’nun yeni adresini duyurdular! Brighton derken dünya devine gidiyor…

Ferdi Kadıoğlu için Brighton'dan gelen resmi teklifin ardından sürpriz bir gelişme yaşandı.

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