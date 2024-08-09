Giriş Tarihi: 09.08.2024 19:51
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024
19:52
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Ferdi Kadıoğlu’nun yeni adresini duyurdular! Brighton derken dünya devine gidiyor…
Son dakika Fenerbahçe haberleri… Fenerbahçe'nin son dönemdeki en çok yükseliş gösteren futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Avrupa'nın önemli takımlarının radarında yer alıyor. EURO 2024 boyunca sergilediği performans boyunca adından söz ettiren milli yıldız, Süper Lig rekoru kırarak yeni takımına imza atabilir. Brighton'ın flaş bir teklifle geldiği Ferdi Kadıoğlu için yeni teklifi ve sürpriz takımı duyurdular. İşte son dakika haberinin detayları…