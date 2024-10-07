Giriş Tarihi: 07.10.2024 10:25
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024
10:25
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Osayi paylaşılamıyor! Yönetimden istediği para belli oldu
Son dakika Fenerbahçe haberi... Fenerbahçe'de haziran ayında kontratı bitecek olan Osayi-Samuel bedavaya takımdan ayrılabilir. Yeni sözleşme için Osayi'nin talep ettiği maaş ve yönetimin önerdiği ücret de netleşti. Bu arada Mourinho'nun performansından memnun olduğu başarılı sağ beke talip olan 2 takım da ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...