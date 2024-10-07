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Haberler Galeri SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Osayi paylaşılamıyor! Yönetimden istediği para belli oldu
Giriş Tarihi: 07.10.2024 10:25 Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 10:25

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Osayi paylaşılamıyor! Yönetimden istediği para belli oldu

Son dakika Fenerbahçe haberi... Fenerbahçe'de haziran ayında kontratı bitecek olan Osayi-Samuel bedavaya takımdan ayrılabilir. Yeni sözleşme için Osayi'nin talep ettiği maaş ve yönetimin önerdiği ücret de netleşti. Bu arada Mourinho'nun performansından memnun olduğu başarılı sağ beke talip olan 2 takım da ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

Samet YÜKSEL
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Osayi paylaşılamıyor! Yönetimden istediği para belli oldu

Son dakika haberi... Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Osayi-Samuel konusunda sıcak gelişmeler var. Nijeryalı oyuncu ile yeni kontrat için görüşmeler sürerken, Osayi'ye talip olan 2 takım da belli oldu. İşte tüm detaylar...

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Osayi paylaşılamıyor! Yönetimden istediği para belli oldu

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Osayi-Samuel ile henüz anlaşma noktasına gelemeyen Fenerbahçe yönetimi, oyuncuyu elinden kaçırmak istemiyor.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Osayi paylaşılamıyor! Yönetimden istediği para belli oldu

2020-21'de geldiği Kanarya'da istikrarlı bir grafik çizen Nijeryalı sağ bek için talipliler sıraya girdi.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Osayi paylaşılamıyor! Yönetimden istediği para belli oldu

Teknik direktör Jose Mourinho'nun, Osayi-Samuel'den son derece memnun olduğu kaydedildi.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Osayi paylaşılamıyor! Yönetimden istediği para belli oldu

OSAYI 2,5 İSTİYOR, FENERBAHÇE 2 VERİYOR

Mert Müldür'ün önünde görülen 26 yaşındaki oyuncu, yıllık 1.8 milyon Euro kazanıyor.

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