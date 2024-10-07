SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Osayi paylaşılamıyor! Yönetimden istediği para belli oldu

Son dakika haberi... Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Osayi-Samuel konusunda sıcak gelişmeler var. Nijeryalı oyuncu ile yeni kontrat için görüşmeler sürerken, Osayi'ye talip olan 2 takım da belli oldu. İşte tüm detaylar...