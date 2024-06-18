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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: İşte Mouriho'nun istediği golcü! O yıldızın ismini verdi...
Giriş Tarihi: 18.06.2024 11:33 Güncelleme Tarihi: 18.06.2024 11:33

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: İşte Mouriho'nun istediği golcü! O yıldızın ismini verdi...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'de gelecek sezon transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler, kadrosunu güçlendirmek için düğmeye bastı. Listesine birçok ismi alan Kanarya'da ünlü teknik adam istediği golcünün ismini yönetime verdi. İşte o golcü ve tüm detaylar...

Samet YÜKSEL
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: İşte Mouriho’nun istediği golcü! O yıldızın ismini verdi...

Süper Lig'de gelecek sezon transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: İşte Mouriho’nun istediği golcü! O yıldızın ismini verdi...

Teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler, kadrosunu güçlendirmek için düğmeye bastı.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: İşte Mouriho’nun istediği golcü! O yıldızın ismini verdi...

Listesine birçok ismi alan Kanarya'da ünlü teknik adam istediği golcünün ismini yönetime verdi. İşte o golcü ve tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: İşte Mouriho’nun istediği golcü! O yıldızın ismini verdi...

WEST HAM UNİTED HAREKETE GEÇİYOR

Premier Lig takımlarından West Ham United, uzun süredir takip altında tuttuğu Jayden Oosterwolde'nin transferi için düğmeye basıyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: İşte Mouriho’nun istediği golcü! O yıldızın ismini verdi...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, "Olağanüstü bir teklif olmazsa satmayı düşünmüyoruz" dediği Hollandalı sol beki çok isteyen İngiliz ekibi, önümüzdeki hafta sarı-lacivertli kulübün kapısını resmi teklifle çalacak.

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