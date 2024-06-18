Giriş Tarihi: 18.06.2024 11:33
Güncelleme Tarihi: 18.06.2024
11:33
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: İşte Mouriho'nun istediği golcü! O yıldızın ismini verdi...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'de gelecek sezon transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler, kadrosunu güçlendirmek için düğmeye bastı. Listesine birçok ismi alan Kanarya'da ünlü teknik adam istediği golcünün ismini yönetime verdi. İşte o golcü ve tüm detaylar...