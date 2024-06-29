Giriş Tarihi: 29.06.2024 13:35
Güncelleme Tarihi: 29.06.2024
13:35
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den bomba golcü hamlesi! Mourinho'dan sürpriz transfer...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Jose Mourinho önderliğinde Topuk Yaylası'nda sezonun hazırlıklarına başlayan sarı-lacivertli takım, Samardzic'in ardından sürpriz bir golcüyü daha gündemine aldı. İşte Portekizli hocanın da onay verdiği yıldız golcü ve transferin detayları...