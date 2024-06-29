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Haberler Galeri Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den bomba golcü hamlesi! Mourinho'dan sürpriz transfer...
Giriş Tarihi: 29.06.2024 13:35 Güncelleme Tarihi: 29.06.2024 13:35

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den bomba golcü hamlesi! Mourinho'dan sürpriz transfer...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Jose Mourinho önderliğinde Topuk Yaylası'nda sezonun hazırlıklarına başlayan sarı-lacivertli takım, Samardzic'in ardından sürpriz bir golcüyü daha gündemine aldı. İşte Portekizli hocanın da onay verdiği yıldız golcü ve transferin detayları...

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe’den bomba golcü hamlesi! Mourinho’dan sürpriz transfer...

Süper Lig'de sezonu ikinci tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme turunda Lugano ile eşleşen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe’den bomba golcü hamlesi! Mourinho’dan sürpriz transfer...

Yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda başlayan sarı-lacivertli takım, Jose Mourinho önderliğinde çalışmalarını sürdürüyor.

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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe’den bomba golcü hamlesi! Mourinho’dan sürpriz transfer...

EDİN DZEKO'YA SÜRPRİZ TEKLİF

Fenerbahçe'nin Boşnak yıldızı Edin Dzeko'ya sürpriz bir transfer teklifi geldiği ortaya çıktı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe’den bomba golcü hamlesi! Mourinho’dan sürpriz transfer...

İtalyan basınına göre; teknik direktörlüğünü Gennaro Gattuso'nun yaptığı Hırvatistan Ligi ekibi Hajduk Split'in, Fenerbahçe'nin 38 yaşındaki yıldızı Dzeko'ya 2 yıllık kontrat sunduğu ileri sürüldü.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe’den bomba golcü hamlesi! Mourinho’dan sürpriz transfer...

Fakat Edin Dzeko'nun İstanbul'da mutlu olduğu ve Mourinho ile çalışmak istediği belirtilerek bu öneriyi reddettiği ifade edildi.

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