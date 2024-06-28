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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ve Ferdi Kadıoğlu gidiyor! Transferde flaş gelişme...
Giriş Tarihi: 28.06.2024 21:45 Güncelleme Tarihi: 28.06.2024 22:15

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ve Ferdi Kadıoğlu gidiyor! Transferde flaş gelişme...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezona teknik direktör Jose Mourinho ile iddialı girmek istiyor. Flaş hamleler yapmaya hazırlanan sarı-lacivertli takımda yıldız oyuncu Ferdi Kadıoğlu'nun transferiyle ilgili bomba bir gelişme yaşandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ve Ferdi Kadıoğlu gidiyor! Transferde flaş gelişme...

Süper Lig'de yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ve Ferdi Kadıoğlu gidiyor! Transferde flaş gelişme...

Şampiyonluk için bütün imkanlarını seferber eden sarı lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde kadrosunu güçlendirmek için düğmeye bastı.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ve Ferdi Kadıoğlu gidiyor! Transferde flaş gelişme...

Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda harekete eden Kanarya'nın yeni yıldızlar için harekete geçtiği bilinirken, Dzeko'nun geleceği de merak ediliyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ve Ferdi Kadıoğlu gidiyor! Transferde flaş gelişme...

DZEKO'YA SÜRPRİZ TEKLİF

Fenerbahçe'nin Boşnak golcüsü Edin Dzeko'ya sürpriz bir transfer teklifi geldiği ortaya çıktı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ve Ferdi Kadıoğlu gidiyor! Transferde flaş gelişme...

İtalyan basınında yer alan bir haberde; teknik direktörlüğünü Gennaro Gattuso'nun yaptığı Hırvatistan Ligi ekibi Hajduk Split'in, sarı-lacivertlilerin 38 yaşındaki yıldızı Dzeko'ya 2 yıllık kontrat önerdiği iddia edildi.

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