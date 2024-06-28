Giriş Tarihi: 28.06.2024 21:45
Güncelleme Tarihi: 28.06.2024
22:15
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ve Ferdi Kadıoğlu gidiyor! Transferde flaş gelişme...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezona teknik direktör Jose Mourinho ile iddialı girmek istiyor. Flaş hamleler yapmaya hazırlanan sarı-lacivertli takımda yıldız oyuncu Ferdi Kadıoğlu'nun transferiyle ilgili bomba bir gelişme yaşandı. İşte son dakika haberinin detayları...