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Haberler Galeri SON DAKİKA: Fenerbahçe’nin Talisca planı belli oldu! Transferin perde arkası ortaya çıktı: İstanbul'a geldiler...
Giriş Tarihi: 18.11.2024 11:30 Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 11:30

SON DAKİKA: Fenerbahçe’nin Talisca planı belli oldu! Transferin perde arkası ortaya çıktı: İstanbul'a geldiler...

Fenerbahçe'de son günlerde yaşanan Anderson Talisca heyecanının perde arkası oldukça merak ediliyor. Uzun bir süredir çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Anderson Talisca transferinde mutlu sona yakın. Öyle ki, yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak hedefiyle Al-Nassr'a teklifini ileten Fenerbahçe için flaş bir iddia gündeme geldi. İşte son dakika transfer haberine dair tüm detaylar.

CEYHUN SAMET YÜKSEL
SON DAKİKA: Fenerbahçe’nin Talisca planı belli oldu! Transferin perde arkası ortaya çıktı: İstanbul’a geldiler...

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe yönetimi, forvet arkasına transfer yapıp kadrosunu güçlendirmek isterken Anderson Talisca için ilk resmi teklifini de yaptı. Öte yandan transfer çalışmalarını tam gaz sürdüren Fenerbahçe'de gündeme bomba bir iddia düştü.

SON DAKİKA: Fenerbahçe’nin Talisca planı belli oldu! Transferin perde arkası ortaya çıktı: İstanbul’a geldiler...

Mourinho'nun onayı sonrasında hamlesini yapan yönetim, oyuncuyu gelmeye ikna etti. 12 milyon Euro'luk yıllık ücretin 6 milyon Euro'su sponsorlarla karşılanacak

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SON DAKİKA: Fenerbahçe’nin Talisca planı belli oldu! Transferin perde arkası ortaya çıktı: İstanbul’a geldiler...

AL-NASSR'A ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONLU 1+7 MİLYON EURO'LUK TEKLİF YAPILDI
Fenerbahçe yönetimi, forvet arkasına transfer yapıp kadrosunu güçlendirmek isterken Anderson Talisca için ilk resmi teklif iletildi. Asbaşkan Acun Ilıcalı'nın yürüttüğü bu süreçte sarı-lacivertliler, oyuncunun maaşı için sponsor çözü mü bulacak.

SON DAKİKA: Fenerbahçe’nin Talisca planı belli oldu! Transferin perde arkası ortaya çıktı: İstanbul’a geldiler...

Bonservisi için ise önce kiralama yön temi ardından satın alma opsiyonunun kullanıl ması düşünülüyor. İlk ola rak sezon başında günde me gelen Anderson Talisca'yı teknik direktör Jose Mourinho veto etmiş, "Elimde Sebastian Szymanski var, Talisca'ya ihtiyacımız yok" demişti. Gelinen süreçte ise Süper Lig'i daha iyi tanıyan ve Asbaşkan Acun Ilıcalı ile sürekli toplantılar yapan Portekizli teknik adam, Talisca'nın transferine onay verdi

SON DAKİKA: Fenerbahçe’nin Talisca planı belli oldu! Transferin perde arkası ortaya çıktı: İstanbul’a geldiler...

SUUDİ ARABİSTAN KULÜBÜYLE 1 YIL SÖZLEŞMESİ KALDI
Talisca, İstanbul'a gelme ye sıcak bakmasına rağmen 12 milyon Euro'luk (435 mil yon TL) maaşında indirime gitmiyor.

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