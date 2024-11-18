SON DAKİKA: Fenerbahçe’nin Talisca planı belli oldu! Transferin perde arkası ortaya çıktı: İstanbul’a geldiler...

Bonservisi için ise önce kiralama yön temi ardından satın alma opsiyonunun kullanıl ması düşünülüyor. İlk ola rak sezon başında günde me gelen Anderson Talisca'yı teknik direktör Jose Mourinho veto etmiş, "Elimde Sebastian Szymanski var, Talisca'ya ihtiyacımız yok" demişti. Gelinen süreçte ise Süper Lig'i daha iyi tanıyan ve Asbaşkan Acun Ilıcalı ile sürekli toplantılar yapan Portekizli teknik adam, Talisca'nın transferine onay verdi