Giriş Tarihi: 18.11.2024 11:30
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024
11:30
SON DAKİKA: Fenerbahçe’nin Talisca planı belli oldu! Transferin perde arkası ortaya çıktı: İstanbul'a geldiler...
Fenerbahçe'de son günlerde yaşanan Anderson Talisca heyecanının perde arkası oldukça merak ediliyor. Uzun bir süredir çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Anderson Talisca transferinde mutlu sona yakın. Öyle ki, yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak hedefiyle Al-Nassr'a teklifini ileten Fenerbahçe için flaş bir iddia gündeme geldi. İşte son dakika transfer haberine dair tüm detaylar.