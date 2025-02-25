Giriş Tarihi: 25.02.2025 12:02
Güncelleme Tarihi: 25.02.2025
12:02
Son dakika: Galatasaray - Fenerbahçe maçı hakemi Vincic derbiyi nasıl yönetti? İşte Sloven hakemin performansı...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında lider Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırladı. Oyun olarak beklentilerin altında kalan dev derbide gol sesi çıkmadı. 55 yıl sonra ilk kez bir yabancı hakemin yönettiği derbide iki takım da istatistik olarak hayal kırıklığı yarattı. Maçın hakemi Slavko Vincic'in derbiyi nasıl yöneteceği merak ediliyordu. İşte Sloven hakemin derbi performansı...