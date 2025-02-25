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Haberler Galeri Son dakika: Galatasaray - Fenerbahçe maçı hakemi Vincic derbiyi nasıl yönetti? İşte Sloven hakemin performansı...
Giriş Tarihi: 25.02.2025 12:02 Güncelleme Tarihi: 25.02.2025 12:02

Son dakika: Galatasaray - Fenerbahçe maçı hakemi Vincic derbiyi nasıl yönetti? İşte Sloven hakemin performansı...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında lider Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırladı. Oyun olarak beklentilerin altında kalan dev derbide gol sesi çıkmadı. 55 yıl sonra ilk kez bir yabancı hakemin yönettiği derbide iki takım da istatistik olarak hayal kırıklığı yarattı. Maçın hakemi Slavko Vincic'in derbiyi nasıl yöneteceği merak ediliyordu. İşte Sloven hakemin derbi performansı...

Son dakika: Galatasaray - Fenerbahçe maçı hakemi Vincic derbiyi nasıl yönetti? İşte Sloven hakemin performansı...

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında lider Galatasaray evinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk etti.

Son dakika: Galatasaray - Fenerbahçe maçı hakemi Vincic derbiyi nasıl yönetti? İşte Sloven hakemin performansı...

RAMS Park'ta oynanan karşılaşmaya iki takım da temkinli başladı. İlk yarının neredeyse tamamı orta saha mücadelesi şeklinde geçerken, takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle girdi. Fenerbahçe'nin Oğuz Aydın'la bulduğu gol, Muslera'ya faul yapıldığı gerekçesiyle iptal edildi.

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Son dakika: Galatasaray - Fenerbahçe maçı hakemi Vincic derbiyi nasıl yönetti? İşte Sloven hakemin performansı...

KARŞILAŞMADA GOL ÇIKMADI

Maçın ikinci yarısı da benzer şekilde başlarken, 61. dakikada 2 değişiklik yapan sarı-lacivertli ekip, sonraki 10 dakikalık bölümde rakip yarı sahada baskı kurmayı başardı. Skoru değiştirmeyi başaramayan Fenerbahçe, sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı.

Son dakika: Galatasaray - Fenerbahçe maçı hakemi Vincic derbiyi nasıl yönetti? İşte Sloven hakemin performansı...

55 YIL SONRA BİR İLK

55 yıl sonra Süper Lig'de oynanan bir derbide yabancı hakem görev yaptı. Ayrıca iki takım arasında ligde 18. kez de yabancı hakem düdük çaldı.

Son dakika: Galatasaray - Fenerbahçe maçı hakemi Vincic derbiyi nasıl yönetti? İşte Sloven hakemin performansı...

VINCIC'İN PERFORMANSI MERAK EDİLİYORDU

Zorlu derbiyi mücadeleyi Sloven Futbol Federasyonu'ndan hakem Slavko Vincic yönetti. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yaptı.

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