Giriş Tarihi: 09.08.2024 08:44
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024
08:44
Son dakika Galatasaray haberi: Aslan'da ayrılık rüzgarı! Kerem'le birlikte gidiyor...
Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Transferin yanı sıra Cimbom'da ayrılıklar da peş peşe yaşanabilir. Kerem Aktürkoğlu'nun transferiyle ilgili flaş bir gelişme yaşanırken, bir diğer yıldız için de ayrılık yolu göründü. İşte transfer operasyonuna dair tüm detaylar...