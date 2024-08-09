Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Aslan'da ayrılık rüzgarı! Kerem'le birlikte gidiyor...
Giriş Tarihi: 09.08.2024 08:44 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 08:44

Son dakika Galatasaray haberi: Aslan'da ayrılık rüzgarı! Kerem'le birlikte gidiyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Transferin yanı sıra Cimbom'da ayrılıklar da peş peşe yaşanabilir. Kerem Aktürkoğlu'nun transferiyle ilgili flaş bir gelişme yaşanırken, bir diğer yıldız için de ayrılık yolu göründü. İşte transfer operasyonuna dair tüm detaylar...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray haberi: Aslan’da ayrılık rüzgarı! Kerem’le birlikte gidiyor...

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Aslan’da ayrılık rüzgarı! Kerem’le birlikte gidiyor...

Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Galatasaray haberi: Aslan’da ayrılık rüzgarı! Kerem’le birlikte gidiyor...

Transferin yanı sıra Cimbom'da ayrılıklar da peş peşe yaşanabilir.

Son dakika Galatasaray haberi: Aslan’da ayrılık rüzgarı! Kerem’le birlikte gidiyor...

Kerem Aktürkoğlu'nun transferiyle ilgili flaş bir gelişme yaşanırken, bir diğer yıldız için de ayrılık yolu göründü. İşte transfer operasyonuna dair tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Aslan’da ayrılık rüzgarı! Kerem’le birlikte gidiyor...

YUVANA DÖN ZAHA!

G.Saray'da beklenen performansının uzağında kalan Wilfried Zaha için eski takımı Crystal Palace bir hayli ciddi.

SON DAKİKA