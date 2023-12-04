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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Aslan'dan flaş transfer! Nelsson'un yerine geliyor...
Giriş Tarihi: 04.12.2023 08:57 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023 08:57

Son dakika Galatasaray haberi: Aslan'dan flaş transfer! Nelsson'un yerine geliyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon da şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı kırmızılılar, ara transfer dönemi çalışmalarına da başladı. Cimbom'da gözler devre arasında gerçekleşecek transferlere çevrilirken, ayrılacak isimler de olacak. Galatasaray'da bu sezon formayı unutan ve takımdan ayrılması beklenen Nelsson'un yerine gelecek isim belli oldu. İşte Cimbom'un yeni yıldızı ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Aslan’dan flaş transfer! Nelsson’un yerine geliyor...

Hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Aslan’dan flaş transfer! Nelsson’un yerine geliyor...

Bu sezon da şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı kırmızılılar, ara transfer dönemi çalışmalarına da başladı.

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Son dakika Galatasaray haberi: Aslan’dan flaş transfer! Nelsson’un yerine geliyor...

Cimbom'da gözler devre arasında gerçekleşecek transferlere çevrilirken, ayrılacak isimler de olacak.

Son dakika Galatasaray haberi: Aslan’dan flaş transfer! Nelsson’un yerine geliyor...

Galatasaray'da bu sezon formayı unutan ve takımdan ayrılması beklenen Nelsson'un yerine gelecek isim belli oldu. İşte Cimbom'un yeni yıldızı ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Aslan’dan flaş transfer! Nelsson’un yerine geliyor...

Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

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