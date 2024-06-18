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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Aslan'dan kanat bombası! Takasla geliyor...
Giriş Tarihi: 18.06.2024 14:01 Güncelleme Tarihi: 18.06.2024 14:03

Son dakika Galatasaray haberi: Aslan'dan kanat bombası! Takasla geliyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, gelecek sezon transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor... Yeni sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen sarı kırmızılılar, arayışlarını sürdürüyor. Birçok isimle ilgilenen Cimbom, kanat transferi için harekete geçti. Galatasaray, yıldız oyuncuyu para+takasla bitirmek için düğmeye bastı. İşte o isim ve tüm detaylar...

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Son dakika Galatasaray haberi: Aslan’dan kanat bombası! Takasla geliyor...

Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, gelecek sezon transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Aslan’dan kanat bombası! Takasla geliyor...

Yeni sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen sarı kırmızılılar, arayışlarını sürdürüyor.

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Son dakika Galatasaray haberi: Aslan’dan kanat bombası! Takasla geliyor...

Birçok isimle ilgilenen Cimbom, kanat transferi için harekete geçti.

Son dakika Galatasaray haberi: Aslan’dan kanat bombası! Takasla geliyor...

Galatasaray, yıldız oyuncuyu para+takasla bitirmek için düğmeye bastı. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Aslan’dan kanat bombası! Takasla geliyor...

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