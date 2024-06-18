Giriş Tarihi: 18.06.2024 14:01
Güncelleme Tarihi: 18.06.2024
14:03
Son dakika Galatasaray haberi: Aslan'dan kanat bombası! Takasla geliyor...
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, gelecek sezon transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor... Yeni sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen sarı kırmızılılar, arayışlarını sürdürüyor. Birçok isimle ilgilenen Cimbom, kanat transferi için harekete geçti. Galatasaray, yıldız oyuncuyu para+takasla bitirmek için düğmeye bastı. İşte o isim ve tüm detaylar...