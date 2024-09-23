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Haberler Galeri SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Barış Alper için çıldırdılar! İşte gözden çıkardıkları bonservis bedeli
Giriş Tarihi: 23.09.2024 11:17 Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 11:18

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Barış Alper için çıldırdılar! İşte gözden çıkardıkları bonservis bedeli

Son dakika Galatasaray haberleri: Derbide Fenerbahçe'yi 3-1'le geçip ligde 6'da 6 yapan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Başkan Dursun Özbek, tarihi zafer sonrası soyunma odasını arayıp dev primle oyuncuların coşkusunu katladı. Bu arada takımın yıldızlarından Barış Alper Yılmaz'a ise yeni bir talip çıktı. Premier Lig ekibinin Barış için gözden çıkardığı bonservis bedeli de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Barış Alper için çıldırdılar! İşte gözden çıkardıkları bonservis bedeli

Son dakika haberi... Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-1 yenip zirveye yerleşen Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'in maç sonu prim açıklamasıyla coşku tavan yaptı. Takımın yıldız isimlerinden Barış Alper Yılmaz'a ise Premier Lig'den bir talip daha çıktı. İşte tüm detaylar...

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Barış Alper için çıldırdılar! İşte gözden çıkardıkları bonservis bedeli

Fenerbahçe maçı için Ülker Stadyumu'na gelmeyen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, futbol şubesini teslim ettiği İbrahim Hatipoğlu ve Sportif A.Ş üyesi Maruf Güneş aracılığıyla 90 dakika sonunda soyunma odasını aradı.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Barış Alper için çıldırdılar! İşte gözden çıkardıkları bonservis bedeli

Galatasaray Başkanı, takıma 1.5 milyon Euro prim verdiğini açıkladı. Oyuncuların coşkusu rekor primle katlandı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Barış Alper için çıldırdılar! İşte gözden çıkardıkları bonservis bedeli

Teknik heyet de futbolcuları 1 gün izinle ödüllendirdi. Cimbom, UEFA Avrupa Ligi'ndeki PAOK maçının hazırlıklarına bu akşam Florya'da başlayacak.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Barış Alper için çıldırdılar! İşte gözden çıkardıkları bonservis bedeli

Galatasaray'da cezalı Fernando Muslera ve tedavisi tamamlanan ancak fiziki açıdan hazır olmayan Ziyech dışında eksik bulunmuyor.

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