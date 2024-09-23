SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Barış Alper için çıldırdılar! İşte gözden çıkardıkları bonservis bedeli

Son dakika haberi... Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-1 yenip zirveye yerleşen Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'in maç sonu prim açıklamasıyla coşku tavan yaptı. Takımın yıldız isimlerinden Barış Alper Yılmaz'a ise Premier Lig'den bir talip daha çıktı. İşte tüm detaylar...