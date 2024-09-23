Giriş Tarihi: 23.09.2024 11:17
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024
11:18
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Barış Alper için çıldırdılar! İşte gözden çıkardıkları bonservis bedeli
Son dakika Galatasaray haberleri: Derbide Fenerbahçe'yi 3-1'le geçip ligde 6'da 6 yapan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Başkan Dursun Özbek, tarihi zafer sonrası soyunma odasını arayıp dev primle oyuncuların coşkusunu katladı. Bu arada takımın yıldızlarından Barış Alper Yılmaz'a ise yeni bir talip çıktı. Premier Lig ekibinin Barış için gözden çıkardığı bonservis bedeli de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...