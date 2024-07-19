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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Barış Alper Yılmaz bombası patlıyor! Bonservisi belli oldu...
Giriş Tarihi: 19.07.2024 08:27 Güncelleme Tarihi: 19.07.2024 08:27

Son dakika Galatasaray haberi: Barış Alper Yılmaz bombası patlıyor! Bonservisi belli oldu...

Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Öncelik olarak sağ bek ve orta saha transferlerini açıklamak isteyen sarı kırmızılılarda gündem Barış Alper Yılmaz. Cimbom'un yıldızı parlayan futbolcusu Barış Alper ile ilgili bomba Premier Lig iddiası ortaya atıldı. Genç yıldızın bonservisi de belli oldu. İşte habere dair tüm detaylar...

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Son dakika Galatasaray haberi: Barış Alper Yılmaz bombası patlıyor! Bonservisi belli oldu...

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Barış Alper Yılmaz bombası patlıyor! Bonservisi belli oldu...

Öncelik olarak sağ bek ve orta saha transferlerini açıklamak isteyen sarı kırmızılılarda gündem Barış Alper Yılmaz. Cimbom'un yıldızı parlayan futbolcusu Barış Alper ile ilgili bomba Premier Lig iddiası ortaya atıldı.

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Son dakika Galatasaray haberi: Barış Alper Yılmaz bombası patlıyor! Bonservisi belli oldu...

Genç yıldızın bonservisi de belli oldu. İşte habere dair tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Barış Alper Yılmaz bombası patlıyor! Bonservisi belli oldu...

SIRAYA GİRDİLER

Galatasaray'ın futbol şube sorumlusu İbrahim Hatipoğlu, "Satılık değil" açıklaması yapmasına rağmen Avrupa'dan kulüpler Barış Alper Yılmaz için sıraya girdi.

Son dakika Galatasaray haberi: Barış Alper Yılmaz bombası patlıyor! Bonservisi belli oldu...

Bir süre önce Zaha ile ilgilenen West Ham United, EURO 2024'teki performansı üzerine rotayı Barış Alper'e kırdı.

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