Giriş Tarihi: 19.07.2024 08:27
Güncelleme Tarihi: 19.07.2024
08:27
Son dakika Galatasaray haberi: Barış Alper Yılmaz bombası patlıyor! Bonservisi belli oldu...
Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Öncelik olarak sağ bek ve orta saha transferlerini açıklamak isteyen sarı kırmızılılarda gündem Barış Alper Yılmaz. Cimbom'un yıldızı parlayan futbolcusu Barış Alper ile ilgili bomba Premier Lig iddiası ortaya atıldı. Genç yıldızın bonservisi de belli oldu. İşte habere dair tüm detaylar...