Giriş Tarihi: 17.11.2023 10:43
Güncelleme Tarihi: 17.11.2023
10:47
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Davinson Sanchez gerçeği ortaya çıktı! İşte Galatasaray için reddettiği 3 takım
Son dakika haberi: Galatasaray'a gelir gelmez ilk maçının ardından Victor Nelsson'u kulübeye hapseden Davinson Sanchez müthiş performansını sürdürmeye devam ediyor. Kolombiyalı stoperin Galatasaray'a gelmek için Avrupa'nın üç önemli ekibinin transfer teklifini geri çevirdiği ortaya çıktı. İşte o üç takım ve son dakika haberinin detayları...