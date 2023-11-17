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Haberler Galeri SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Davinson Sanchez gerçeği ortaya çıktı! İşte Galatasaray için reddettiği 3 takım
Giriş Tarihi: 17.11.2023 10:43 Güncelleme Tarihi: 17.11.2023 10:47

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Davinson Sanchez gerçeği ortaya çıktı! İşte Galatasaray için reddettiği 3 takım

Son dakika haberi: Galatasaray'a gelir gelmez ilk maçının ardından Victor Nelsson'u kulübeye hapseden Davinson Sanchez müthiş performansını sürdürmeye devam ediyor. Kolombiyalı stoperin Galatasaray'a gelmek için Avrupa'nın üç önemli ekibinin transfer teklifini geri çevirdiği ortaya çıktı. İşte o üç takım ve son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Davinson Sanchez gerçeği ortaya çıktı! İşte Galatasaray için reddettiği 3 takım

Son dakika haberi: Galatasaray'a gelir gelmez ilk maçının ardından Victor Nelsson'u kulübeye hapseden Davinson Sanchez müthiş performansını sürdürmeye devam ediyor. Kolombiyalı stoperin Galatasaray'a gelmek için Avrupa'nın üç önemli ekibinin transfer teklifini geri çevirdiği ortaya çıktı. İşte o üç takım ve son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Davinson Sanchez gerçeği ortaya çıktı! İşte Galatasaray için reddettiği 3 takım

Galatasaray'ın son transferlerinden birisi olan Davinson Sanchez ilk sezonunda takımın değişmez isimlerinden birisi haline geldi.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Davinson Sanchez gerçeği ortaya çıktı! İşte Galatasaray için reddettiği 3 takım

9.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Tottenham'dan kadroya katılan Kolombiyalı stoper, 'hayatta bozulmaz' denilen Abdülkerim-Nelsson ikilisini adeta ortadan böldü.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Davinson Sanchez gerçeği ortaya çıktı! İşte Galatasaray için reddettiği 3 takım

Ortaya koyduğu futbolla Danimarkalı oyuncuyu taca çıkardı. Bu sezon alınan Kerem Demirbay, Angelino, Bakambu, Halil, Tete, Zaha, Ndombele, Ziyech gibi isimleri gölgede bıraktı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Davinson Sanchez gerçeği ortaya çıktı! İşte Galatasaray için reddettiği 3 takım

Okan Buruk'un yeni muhafızı Sanchez, Galatasaray'a geldiği günden bu yana maç kaçırmadı.

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