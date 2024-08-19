Giriş Tarihi: 19.08.2024 18:05
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024
18:05
Son dakika Galatasaray haberi: Dortmund'un yıldızı Aslan'a! Kimse beklemiyordu...
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda takviyelerine devam eden sarı kırmızılılar, bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Zaha'nın ayrılması durumunda bir transfer yapmaya hazırlanan Cimbom'da flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte tüm detaylar...