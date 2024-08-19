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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Dortmund'un yıldızı Aslan'a! Kimse beklemiyordu...
Giriş Tarihi: 19.08.2024 18:05 Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 18:05

Son dakika Galatasaray haberi: Dortmund'un yıldızı Aslan'a! Kimse beklemiyordu...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda takviyelerine devam eden sarı kırmızılılar, bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Zaha'nın ayrılması durumunda bir transfer yapmaya hazırlanan Cimbom'da flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Dortmund’un yıldızı Aslan’a! Kimse beklemiyordu...

Trendyol Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Dortmund’un yıldızı Aslan’a! Kimse beklemiyordu...

Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda takviyelerine devam eden sarı kırmızılılar, bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.

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Son dakika Galatasaray haberi: Dortmund’un yıldızı Aslan’a! Kimse beklemiyordu...

Zaha'nın ayrılması durumunda bir transfer yapmaya hazırlanan Cimbom'da flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Dortmund’un yıldızı Aslan’a! Kimse beklemiyordu...

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında çarşamba günü oynayacağı Young Boys maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika Galatasaray haberi: Dortmund’un yıldızı Aslan’a! Kimse beklemiyordu...

Süper Lig'de çıktığı ilk iki maçı kazanarak sezona iyi bir başlangıç yapan sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor.

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