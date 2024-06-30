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Haberler Galeri SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Dünya devinden Barış Alper'e kanca! Aslan 'Yeni Sacha Boey'unu buldu
Giriş Tarihi: 30.06.2024 12:27 Güncelleme Tarihi: 30.06.2024 12:27

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Dünya devinden Barış Alper'e kanca! Aslan 'Yeni Sacha Boey'unu buldu

Son dakika Galatasaray haberi: Son şampiyon Galatasaray'da transfer hareketliliği tüm hızıyla sürüyor. 'Yeni Sacha Boey'unu arayan Sarı-Kırmızılılar, genç yıldızın transferinde mutlu sona ulaşmak üzere... Bu arada lig şampiyonluğunun ardından EURO 2024'te de harikalar yaratan Barış Alper Yılmaz'a dünyaca ünlü kulüp talip oldu. Galatasaray yönetimi de Barış Alper'in bonservis ücretini belirledi. İşte son dakika haberinin detayları...

MEHMET ÖZCAN
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Dünya devinden Barış Alper’e kanca! Aslan ’Yeni Sacha Boey’unu buldu

Son dakika Galatasaray haberi: Son şampiyon Galatasaray'da transfer hareketliliği tüm hızıyla sürüyor. 'Yeni Sacha Boey'unu arayan Sarı-Kırmızılılar, genç yıldızın transferinde mutlu sona ulaşmak üzere... Bu arada lig şampiyonluğunun ardından EURO 2024'te de harikalar yaratan Barış Alper Yılmaz'a dünyaca ünlü kulüp talip oldu. Galatasaray yönetimi de Barış Alper'in bonservis ücretini belirledi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Dünya devinden Barış Alper’e kanca! Aslan ’Yeni Sacha Boey’unu buldu

Galatasaray'da gelecek ve gidecek oyuncularla ilgili transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Dünya devinden Barış Alper’e kanca! Aslan ’Yeni Sacha Boey’unu buldu

Transferde önceliği sağ beke veren Aslan'ın adı uzun bir süre Manchester Unitedlı Aaron Wan-Bissaka ile anılmıştı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Dünya devinden Barış Alper’e kanca! Aslan ’Yeni Sacha Boey’unu buldu

SAĞ BEK TRANSFERİ TAMAM

Ancak Cimbom, Rennes'de forma giyen 21 yaşındaki Guela Doue'nin transferini bitirme noktasına getirdi.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Dünya devinden Barış Alper’e kanca! Aslan ’Yeni Sacha Boey’unu buldu

Fildişi Sahilli oyuncunun teknik direktör Okan Buruk'un listesindeki ilk 3 adaydan biri olduğu öğrenildi.

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