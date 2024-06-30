SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Dünya devinden Barış Alper’e kanca! Aslan ’Yeni Sacha Boey’unu buldu

Son dakika Galatasaray haberi: Son şampiyon Galatasaray'da transfer hareketliliği tüm hızıyla sürüyor. 'Yeni Sacha Boey'unu arayan Sarı-Kırmızılılar, genç yıldızın transferinde mutlu sona ulaşmak üzere... Bu arada lig şampiyonluğunun ardından EURO 2024'te de harikalar yaratan Barış Alper Yılmaz'a dünyaca ünlü kulüp talip oldu. Galatasaray yönetimi de Barış Alper'in bonservis ücretini belirledi. İşte son dakika haberinin detayları...