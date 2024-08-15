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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray, Beşiktaş'ın eski yıldızıyla görüştü! Suudi Arabistan'da yılın takımına seçilmişti...
Giriş Tarihi: 15.08.2024 23:22 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 23:27

Son dakika haberi: Galatasaray, Beşiktaş'ın eski yıldızıyla görüştü! Suudi Arabistan'da yılın takımına seçilmişti...

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de yeni sezona Hatayspor galibiyetiyle başlayan Galatasaray, transferde sürpriz bir hamleye imza atmaya hazırlanıyor. Kadrosunu güçlendirmek için son hamlelerini yapmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, Beşiktaş'ın eski yıldız oyuncusuyla temas kurdu. İşte Galatasaray'ın sürpriz transfer hamlesi ve haberin detayları...

Son dakika haberi: Galatasaray, Beşiktaş’ın eski yıldızıyla görüştü! Suudi Arabistan’da yılın takımına seçilmişti...

Süper Lig'in 2'nci haftasında yarın Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Son dakika haberi: Galatasaray, Beşiktaş’ın eski yıldızıyla görüştü! Suudi Arabistan’da yılın takımına seçilmişti...

Yeni sezona Hatayspor galibiyetiyle başlayan Cimbom, 3 puanı Michy Batshuay'nin son dakikalarda attığı kafa golüyle almıştı.

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Son dakika haberi: Galatasaray, Beşiktaş’ın eski yıldızıyla görüştü! Suudi Arabistan’da yılın takımına seçilmişti...

Transfer döneminde Batshuayi, Jelert ve Gabriel Sara gibi isimleri kadrosuna katan yönetim, sol kanat transferi için de harekete geçmiş durumda.

Son dakika haberi: Galatasaray, Beşiktaş’ın eski yıldızıyla görüştü! Suudi Arabistan’da yılın takımına seçilmişti...

GÖZLER ZAHA'DA

Galatasaray'da takımdaki geleceği merak konusu olan Wilfried Zaha'nın transfer süreciyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Son dakika haberi: Galatasaray, Beşiktaş’ın eski yıldızıyla görüştü! Suudi Arabistan’da yılın takımına seçilmişti...

Okan Buruk, Hatayspor maçı öncesi yaptığı açıklamada "Zaha'nın yakın zamanda transfer görüşmeleri vardı. Premier Lig'de tekrar oynamaya sıcak bakıyor.

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