Giriş Tarihi: 15.08.2024 23:22
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024
23:27
Son dakika haberi: Galatasaray, Beşiktaş'ın eski yıldızıyla görüştü! Suudi Arabistan'da yılın takımına seçilmişti...
Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de yeni sezona Hatayspor galibiyetiyle başlayan Galatasaray, transferde sürpriz bir hamleye imza atmaya hazırlanıyor. Kadrosunu güçlendirmek için son hamlelerini yapmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, Beşiktaş'ın eski yıldız oyuncusuyla temas kurdu. İşte Galatasaray'ın sürpriz transfer hamlesi ve haberin detayları...