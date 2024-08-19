Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray transferi patlatıyor! İşte Cimbom’un yeni sol beki...

BERKAN& KEREM'E HAZIR OL EMRİ

Gabriel Sara, ligde 2 maçı geride bırakırken henüz gol ve asist katkısı veremedi. 100 dakika şans bulan futbolcu, Young Boys ile oynanacak ilk maçta eşinin doğum yapacak olması nedeniyle forma giyemeyebilir. Teknik heyet de orta sahaya Berkan ve Kerem Demirbay'ı hazırlıyor.

