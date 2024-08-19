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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray transferi patlatıyor! İşte Cimbom'un yeni sol beki...
Giriş Tarihi: 19.08.2024 10:43 Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 10:43

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray transferi patlatıyor! İşte Cimbom'un yeni sol beki...

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de yeni sezona Hatayspor ve Konyaspor galibiyetleriyle başlayan Galatasaray, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi play-off maçında Young Boys ile karşılaşacak. Devler Ligi'ne katılması halinde güçlü bir kadroyla giriş yapmak isteyen Cimbom'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Yönetim, sol bek hamlesi için aradığı ismi buldu. İşte o flaş isim ve transferin detayları...

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray transferi patlatıyor! İşte Cimbom’un yeni sol beki...

Yeni sezona 2'de 2 yaparak giren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Cimbom, Devler Ligi'ne kalması halinde yeni bir transfer yapmaya hazırlanıyor. İşte sarı-kırmızılı yönetimin görüştüğü o isim...

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray transferi patlatıyor! İşte Cimbom’un yeni sol beki...

Süper Lig'de Hatayspor ve Konyaspor galibiyetleriyle 6 puanla liderlik koltuğuna oturan son şampiyon Galatasaray, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi play-off maçında Young Boys ile karşılaşacak.

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Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray transferi patlatıyor! İşte Cimbom’un yeni sol beki...

OKAN BURUK VE EKİBİ MESAİDE

Teknik direktör Okan Buruk da Florya'da tüm konsantrasyonunu Young Boys maçlarına verdi, transferi düşünülen oyuncuları izlemeyi bıraktı. 50 yaşındaki teknik adam, yardımcılarıyla birlikte İsviçre ekibini A'dan Z'ye analiz ederken, bunları da takımı ile paylaşıyor.

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray transferi patlatıyor! İşte Cimbom’un yeni sol beki...

BERKAN& KEREM'E HAZIR OL EMRİ

Gabriel Sara, ligde 2 maçı geride bırakırken henüz gol ve asist katkısı veremedi. 100 dakika şans bulan futbolcu, Young Boys ile oynanacak ilk maçta eşinin doğum yapacak olması nedeniyle forma giyemeyebilir. Teknik heyet de orta sahaya Berkan ve Kerem Demirbay'ı hazırlıyor.

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray transferi patlatıyor! İşte Cimbom’un yeni sol beki...

KÖHN İYİLEŞTİ KADROYA DÖNÜYOR

Üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren ve bu nedenle Konyaspor maçında son anda kadrodan çıkarılan Derrick Köhn'ün durumu iyiye gitti.

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