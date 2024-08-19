Giriş Tarihi: 19.08.2024 10:43
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024
10:43
Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray transferi patlatıyor! İşte Cimbom'un yeni sol beki...
Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de yeni sezona Hatayspor ve Konyaspor galibiyetleriyle başlayan Galatasaray, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi play-off maçında Young Boys ile karşılaşacak. Devler Ligi'ne katılması halinde güçlü bir kadroyla giriş yapmak isteyen Cimbom'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Yönetim, sol bek hamlesi için aradığı ismi buldu. İşte o flaş isim ve transferin detayları...