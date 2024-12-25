Giriş Tarihi: 25.12.2024 20:53
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024
20:56
Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'dan Mikautadze hamlesi! İlk resmi teklif belli oldu...
Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de ilk yarıyı namağlup bir şekilde tamamlayan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Kadrosunu ara transfer döneminde de güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı yönetim, Fransa ekibi Lyon'da forma giyen Gürcü yıldız Georges Mikautadze için ilk hamlesini yaptı. İşte ortaya çıkan ilk resmi teklif...