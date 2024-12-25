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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'dan Mikautadze hamlesi! İlk resmi teklif belli oldu...
Giriş Tarihi: 25.12.2024 20:53 Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 20:56

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'dan Mikautadze hamlesi! İlk resmi teklif belli oldu...

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de ilk yarıyı namağlup bir şekilde tamamlayan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Kadrosunu ara transfer döneminde de güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı yönetim, Fransa ekibi Lyon'da forma giyen Gürcü yıldız Georges Mikautadze için ilk hamlesini yaptı. İşte ortaya çıkan ilk resmi teklif...

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray’dan Mikautadze hamlesi! İlk resmi teklif belli oldu...

Trendyol Süper Lig'de 17. haftanın ardından sezonun ilk yarısı sona erdi. Lider Galatasaray namağlup bir şekilde liderliğini sürdürüyor. Cimbom, yeni hedefi Mikautadze için ilk teklifini yaptı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray’dan Mikautadze hamlesi! İlk resmi teklif belli oldu...

Osimhen, Sara ve Sallai gibi yıldızları kadrosuna katan Galatasaray, ara transfer dönemi için de yıldız hamlesi yapmak için kolları sıvadı.

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Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray’dan Mikautadze hamlesi! İlk resmi teklif belli oldu...

Galatasaray, Icardi'nin sezonu kapatmasından sonra gol yollarında etkili olabilecek olan bir yıldızı kadrosuna katmak istiyor.

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray’dan Mikautadze hamlesi! İlk resmi teklif belli oldu...

İLK TRANSER HEDEFİ: MIKAUTADZE

Fransa'da yetişen Lyon'un Gürcü santrforu Georges Mikautadze, Okan Buruk'un onayıyla Cimbom'un transfer gündemindeki en kilit hücum oyuncusu oldu.

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray’dan Mikautadze hamlesi! İlk resmi teklif belli oldu...

LYON FİNANSAL KRİZDEN DOLAYI OYUNCULARINI SATIYOR

Hücum yollarında alternatiflerini çoğaltmak isteyen Okan Buruk, Lyon'da forma giyen Mikautadze'nin transferi için onay verdi.

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