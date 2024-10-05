Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ! Galatasaray'dan sürpriz Fatih Terim hamlesi: "Bu böyle olmayacak hocam"
Giriş Tarihi: 05.10.2024 18:40 Güncelleme Tarihi: 05.10.2024 18:40

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ! Galatasaray'dan sürpriz Fatih Terim hamlesi: "Bu böyle olmayacak hocam"

Son iki maçta da üstünlüğü koruyamayan Galatasaray'da bir kriz patlak verdi. Alınan beraberlikler camia tarafından sert eleştirileri beraberinde getirirken teknik direktör Okan Buruk'un da geleceği tartışma konusu oldu. Öte yandan ortaya atılan sürpriz iddia birçok Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı. İddiaya göre yönetim kötü gidişat sonrası soluğu efsane teknik direktör Fatih Terim'i arayarak aldı...

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ! Galatasaray’dan sürpriz Fatih Terim hamlesi: Bu böyle olmayacak hocam

Galatasaray'ın bu sezon kritik maçlarda aldığı olumsuz sonuçlar, camia içerisinde tartışmalara neden olurken sarı kırmızılı kulüpten sürpriz bir hamle geldiği iddiaları gündeme geldi. Kasımpaşa ve Rigas Skola karşısında alınan şok beraberlikler sonrasında Teknik direktör Okan Buruk sert eleştirilere mağruz kalmıştı. İddiaya göre Galatasaray'da yöneticilerden bir isim, Young Boys maçından sona Fatih Terim'i aradı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ! Galatasaray’dan sürpriz Fatih Terim hamlesi: Bu böyle olmayacak hocam

ÖNCE KASIMPAŞA

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de son maçında Kasımpaşa'yı konuk etmişti. Aslan, Rams Park'ta 3-0 öne geçmesine rağmen karşılaşmadan 3-3'lük berabere ayrılınca taraftarlar büyük bir hayal kırıklığına uğradı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ! Galatasaray’dan sürpriz Fatih Terim hamlesi: Bu böyle olmayacak hocam

SONRA RFS...

Aslan daha sonra hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde RFS deplasmanına çıktı. Zayıf Letonya ekibi karşısında 2-0 öne geçen sarı-kırmızılı takım, bu kez de sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı ve taraftarını yine üzdü.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ! Galatasaray’dan sürpriz Fatih Terim hamlesi: Bu böyle olmayacak hocam

ELEŞTİRİLERİN ODAĞI: OKAN BURUK

İki maçta da öne geçmesine rağmen skoru koruyamayan Galatasaray'da taraftarlar, eleştirilerin dozunu artırdı. Sarı-kırmızılı futbolseverler, son maçlardan bir hayli tedirgin oldu.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ! Galatasaray’dan sürpriz Fatih Terim hamlesi: Bu böyle olmayacak hocam

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'de deplasmanda Rigas ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz 2-0 öne geçtiği maçtan 2-2 beraberlikle ayrılmak zorunda kaldı. Mauro Icardi maça ilk 11'de başlarken 90 dakika sahada kaldı.

SON DAKİKA