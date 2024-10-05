SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ! Galatasaray'dan sürpriz Fatih Terim hamlesi: "Bu böyle olmayacak hocam"

Galatasaray'ın bu sezon kritik maçlarda aldığı olumsuz sonuçlar, camia içerisinde tartışmalara neden olurken sarı kırmızılı kulüpten sürpriz bir hamle geldiği iddiaları gündeme geldi. Kasımpaşa ve Rigas Skola karşısında alınan şok beraberlikler sonrasında Teknik direktör Okan Buruk sert eleştirilere mağruz kalmıştı. İddiaya göre Galatasaray'da yöneticilerden bir isim, Young Boys maçından sona Fatih Terim'i aradı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...