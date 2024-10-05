Giriş Tarihi: 05.10.2024 18:40
Güncelleme Tarihi: 05.10.2024
18:40
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ! Galatasaray'dan sürpriz Fatih Terim hamlesi: "Bu böyle olmayacak hocam"
Son iki maçta da üstünlüğü koruyamayan Galatasaray'da bir kriz patlak verdi. Alınan beraberlikler camia tarafından sert eleştirileri beraberinde getirirken teknik direktör Okan Buruk'un da geleceği tartışma konusu oldu. Öte yandan ortaya atılan sürpriz iddia birçok Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı. İddiaya göre yönetim kötü gidişat sonrası soluğu efsane teknik direktör Fatih Terim'i arayarak aldı...