Giriş Tarihi: 12.10.2024 18:36
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024
18:37
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Icardi transferi için dev bonservis! Galatasaray taraftarını üzecek gelişmeyi duyurdular
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Fransa'nın Paris SG takımından 2022-23 sezonu başında Galatasaray'a transfer olan Mauro Icardi, gösterdiği performansla beraber Sarı Kırmızılı taraftarların 1 numaralı gözdesi haline geldi. Ancak Arjantin basını, Icardi'nin Türkiye'de son sezonu olabileceğini ve harekete geçen takımın ödeyebileceği ücreti yazdı. İşte yıldız golcü hakkında çıkan son haberler ve detayları…