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Haberler Galeri SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Icardi transferi için dev bonservis! Galatasaray taraftarını üzecek gelişmeyi duyurdular
Giriş Tarihi: 12.10.2024 18:36 Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 18:37

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Icardi transferi için dev bonservis! Galatasaray taraftarını üzecek gelişmeyi duyurdular

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Fransa'nın Paris SG takımından 2022-23 sezonu başında Galatasaray'a transfer olan Mauro Icardi, gösterdiği performansla beraber Sarı Kırmızılı taraftarların 1 numaralı gözdesi haline geldi. Ancak Arjantin basını, Icardi'nin Türkiye'de son sezonu olabileceğini ve harekete geçen takımın ödeyebileceği ücreti yazdı. İşte yıldız golcü hakkında çıkan son haberler ve detayları…

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Icardi transferi için dev bonservis! Galatasaray taraftarını üzecek gelişmeyi duyurdular

Geçtiğimiz sezonunun başlarında bonservisiyle birlikte Aslan'a transfer olan Icardi için ülkesi Arjantin'den bomba bir iddia ortaya atıldı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Icardi transferi için dev bonservis! Galatasaray taraftarını üzecek gelişmeyi duyurdular

Arjantin basını, 31 yaşındaki golcü oyuncunun Sarı Kırmızılı forma altında son senesinde olduğu ve ülkesi Arjantin'e dönebileceğini iddia etti.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Icardi transferi için dev bonservis! Galatasaray taraftarını üzecek gelişmeyi duyurdular

Gazeteci Renzo Pantich'in haberinde, Icardi için River Plate'in harekete geçtiği ifade edildi.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Icardi transferi için dev bonservis! Galatasaray taraftarını üzecek gelişmeyi duyurdular

Arjantin basınında yer alan diğer haberlere göre ise River Plate'in bu transfer için 15 milyon dolarlık bir bütçe ayırdı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Icardi transferi için dev bonservis! Galatasaray taraftarını üzecek gelişmeyi duyurdular

Öte yandan Arjantin ekibinin teknik direktörü Marcelo Gallardo'nun da Icardi'yi takımda görmek istediği belirtildi.

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