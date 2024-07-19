Giriş Tarihi: 19.07.2024 18:43
Güncelleme Tarihi: 19.07.2024
18:53
Son dakika Galatasaray haberi: Icardi - Wanda Nara ayrılığı sonrası olay iddia! Arjantin basını duyurdu...
Son dakika Galatasaray haberi: Yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da Mauro Icardi'nin yaşadığı ayrılık süreci hala gündemde. Wanda Nara ile ilişkilerine son veren Mauro Icardi için ülkesi Arjantin basınından şok bir iddia gündeme geldi. İhanet söylemlerine de yanıt veren Wanda Nara konuyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte Icardi için ortaya atılan flaş iddia...