Son dakika Galatasaray haberi: Icardi - Wanda Nara ayrılığı sonrası olay iddia! Arjantin basını duyurdu...

'VAZGEÇMEYECEĞİZ'

"Televizyonda veya internette gerçek olmayan şeyler var. Ama bunu kabul ediyorum çünkü bu, kötülüğün ve kim olduğumun bir parçası. Ayrılmaya karar verdim ama Mauro ile aile olmaktan vazgeçmeyeceğiz."