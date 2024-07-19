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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Icardi - Wanda Nara ayrılığı sonrası olay iddia! Arjantin basını duyurdu...
Giriş Tarihi: 19.07.2024 18:43 Güncelleme Tarihi: 19.07.2024 18:53

Son dakika Galatasaray haberi: Icardi - Wanda Nara ayrılığı sonrası olay iddia! Arjantin basını duyurdu...

Son dakika Galatasaray haberi: Yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da Mauro Icardi'nin yaşadığı ayrılık süreci hala gündemde. Wanda Nara ile ilişkilerine son veren Mauro Icardi için ülkesi Arjantin basınından şok bir iddia gündeme geldi. İhanet söylemlerine de yanıt veren Wanda Nara konuyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte Icardi için ortaya atılan flaş iddia...

Son dakika Galatasaray haberi: Icardi - Wanda Nara ayrılığı sonrası olay iddia! Arjantin basını duyurdu...

Son dakika haberleri... Yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam eden Galatasaray, dün hazırlık maçında Trencin'i 4-1 mağlup etti.

Son dakika Galatasaray haberi: Icardi - Wanda Nara ayrılığı sonrası olay iddia! Arjantin basını duyurdu...

Transfer gündeminde de yoğun mesai harcayan Galatasaray'da Mauro Icardi için ülkesi Arjantin'den flaş bir iddia ortaya atıldı.

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Son dakika Galatasaray haberi: Icardi - Wanda Nara ayrılığı sonrası olay iddia! Arjantin basını duyurdu...

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Mauro Icardi ile ayrıldıklarını açıklayan Wanda Nara konuyla ilgili açıklama yaparak şunları söyledi: "Sonların ne kadar zor olduğunu ve neye mal olduklarını biliyorum."

Son dakika Galatasaray haberi: Icardi - Wanda Nara ayrılığı sonrası olay iddia! Arjantin basını duyurdu...

'YALNIZ KALMAK ZORUNDAYIM'

"Aşk varken daha fazlasını denemek hata değildi. Hiçbir şeyden pişman değilim, bu çifte hayatımın en güzel yıllarını verdim ama bugün yalnız kalmak zorundayım."

Son dakika Galatasaray haberi: Icardi - Wanda Nara ayrılığı sonrası olay iddia! Arjantin basını duyurdu...

'VAZGEÇMEYECEĞİZ'

"Televizyonda veya internette gerçek olmayan şeyler var. Ama bunu kabul ediyorum çünkü bu, kötülüğün ve kim olduğumun bir parçası. Ayrılmaya karar verdim ama Mauro ile aile olmaktan vazgeçmeyeceğiz."

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