Giriş Tarihi: 17.06.2024 07:19
Güncelleme Tarihi: 17.06.2024
07:20
Son dakika Galatasaray haberi: İşte Aslan'ın yeni sağ beki! Tam 20 milyon Euro...
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'de gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Yeni sezonda da şampiyon olmak isteyen sarı kırmızılılar, kadrosunu güçlendirmek için düğmeye bastı. Öncelik olarak sağ bel transferini bitirmek isteyen Cimbom, aradığı ismi buldu. Galatasaray, bonservisi 20 milyon Euro olan yıldız oyuncuyu transfer etmek için harekete geçti. İşte Galatasaray'ın yeni sağ beki ve tüm detaylar...