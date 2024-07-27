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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Kerem Aktürkoğlu bombası patlıyor! Teklif ortaya çıktı...
Giriş Tarihi: 27.07.2024 18:44 Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 18:44

Son dakika Galatasaray haberi: Kerem Aktürkoğlu bombası patlıyor! Teklif ortaya çıktı...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, transferlere devam ediyor. Sağ bek için Elias Jelert'i transfer eden Cimbom'da orta saha için çalışmalar devam ederken bomba patladı. Takımın yıldız oyuncularından Kerem Aktürkoğlu'a yeni talipler çıkarken, yapılan teklifler de ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Kerem Aktürkoğlu bombası patlıyor! Teklif ortaya çıktı...

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Kerem Aktürkoğlu bombası patlıyor! Teklif ortaya çıktı...

Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, transferlere devam ediyor.

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Son dakika Galatasaray haberi: Kerem Aktürkoğlu bombası patlıyor! Teklif ortaya çıktı...

Sağ bek için Elias Jelert'i transfer eden Cimbom'da orta saha için çalışmalar devam ederken bomba patladı.

Son dakika Galatasaray haberi: Kerem Aktürkoğlu bombası patlıyor! Teklif ortaya çıktı...

Takımın yıldız oyuncularından Kerem Aktürkoğlu'a yeni talipler çıkarken, yapılan teklifler de ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Kerem Aktürkoğlu bombası patlıyor! Teklif ortaya çıktı...

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.

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