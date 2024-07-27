Giriş Tarihi: 27.07.2024 18:44
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024
18:44
Son dakika Galatasaray haberi: Kerem Aktürkoğlu bombası patlıyor! Teklif ortaya çıktı...
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, transferlere devam ediyor. Sağ bek için Elias Jelert'i transfer eden Cimbom'da orta saha için çalışmalar devam ederken bomba patladı. Takımın yıldız oyuncularından Kerem Aktürkoğlu'a yeni talipler çıkarken, yapılan teklifler de ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...