Giriş Tarihi: 03.07.2024 22:07
Güncelleme Tarihi: 03.07.2024
22:07
Son dakika Galatasaray haberi: Kerem Aktürkoğlu çılgınlığı! Yeni adresi ve rekor bonservis...
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Gelecek sezon 5. yıldızı takmak isteyen sarı kırmızılıar, iddialı bir kadro kurmak isterken ayrılık iddiası gündeme bomba gibi düştü. Cimbom'un yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun yeni adresi duyurulurken, bonservisi de belli oldu. İşte tüm detaylar...