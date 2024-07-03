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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Kerem Aktürkoğlu çılgınlığı! Yeni adresi ve rekor bonservis...
Giriş Tarihi: 03.07.2024 22:07 Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 22:07

Son dakika Galatasaray haberi: Kerem Aktürkoğlu çılgınlığı! Yeni adresi ve rekor bonservis...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Gelecek sezon 5. yıldızı takmak isteyen sarı kırmızılıar, iddialı bir kadro kurmak isterken ayrılık iddiası gündeme bomba gibi düştü. Cimbom'un yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun yeni adresi duyurulurken, bonservisi de belli oldu. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Kerem Aktürkoğlu çılgınlığı! Yeni adresi ve rekor bonservis...

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Kerem Aktürkoğlu çılgınlığı! Yeni adresi ve rekor bonservis...

Gelecek sezon 5. yıldızı takmak isteyen sarı kırmızılıar, iddialı bir kadro kurmak isterken ayrılık iddiası gündeme bomba gibi düştü.

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Son dakika Galatasaray haberi: Kerem Aktürkoğlu çılgınlığı! Yeni adresi ve rekor bonservis...

Cimbom'un yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun yeni adresi duyurulurken, bonservisi de belli oldu. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Kerem Aktürkoğlu çılgınlığı! Yeni adresi ve rekor bonservis...

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu için Rus ekibi Spartak Moskova devreye girdi.

Son dakika Galatasaray haberi: Kerem Aktürkoğlu çılgınlığı! Yeni adresi ve rekor bonservis...

Moskova, Galatasaray'ın milli yıldızını transfer etmek için kolları sıvadı. Cimbom'un 25 yaşındaki yıldızı için belirlediği bonservis ücreti de ortaya çıktı.

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