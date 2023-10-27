Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizepsor ile kozlarını paylaşacak. Sarı kırmızılılar, Karadeniz ekibini mağlup ederek Bayern maçı sonrası moral bulmak ve galibiyet serisini 9 maça çıkarmak istiyor. Teknik direktör Okan Buruk'un bu maça nasıl bir kadro ile çıkcağı merak edilirken, gözler Mauro Icardi'ye çevrildi. Buruk, kritik mücadele öncesi sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi. Peki, Icardi ilk 11'de oynayacak mı? İşte Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı muhtemel 11'i...