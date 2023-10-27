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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk'tan flaş Icardi kararı! Rizespor maçında...
Giriş Tarihi: 27.10.2023 18:46 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 18:46

Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk'tan flaş Icardi kararı! Rizespor maçında...

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizepsor ile kozlarını paylaşacak. Sarı kırmızılılar, Karadeniz ekibini mağlup ederek Bayern maçı sonrası moral bulmak ve galibiyet serisini 9 maça çıkarmak istiyor. Teknik direktör Okan Buruk'un bu maça nasıl bir kadro ile çıkcağı merak edilirken, gözler Mauro Icardi'ye çevrildi. Buruk, kritik mücadele öncesi sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi. Peki, Icardi ilk 11'de oynayacak mı? İşte Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı muhtemel 11'i...

Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk’tan flaş Icardi kararı! Rizespor maçında...

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.


Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk’tan flaş Icardi kararı! Rizespor maçında...

28 Ekim Cumartesi günü Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.


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Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk’tan flaş Icardi kararı! Rizespor maçında...

Mücadelede hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. Sağlam'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile İbrahim Bozbey yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.


Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk’tan flaş Icardi kararı! Rizespor maçında...

Karşılaşma öncesi Galatasaray topladığı 25 puanla 2. sırada yer alıyor. 14 puan toplayan Çaykur Rizespor ise 8. sırada bulunuyor.


Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk’tan flaş Icardi kararı! Rizespor maçında...

43. RANDEVU

Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'de 43. kez karşı karşıya gelecek. Taraflar arasında 1979-1980 sezonundan itibaren yapılan 42 lig maçından 28'sini Galatasaray, 7'sini Rizespor kazandı, 7 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Sarı-kırmızılı ekibin 99 golüne, yeşil-mavililer 44 golle karşılık verebildi.

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