Giriş Tarihi: 26.07.2024 19:21
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024
19:21
Son dakika Galatasaray haberi: Sağ bek geldi, orta saha yolda! Bomba patlıyor...
Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, sağ bek transferini bitirdi. Elias Jelert'i kadrosuna katan Cimbom, orta saha için düğmeye bastı. Galatasaray, yıldız oyuncuyu transfer etmek için kolları sıvadı. İşte o isim ve tüm detaylar...