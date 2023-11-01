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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Şok Ndombele kararı! Okan Buruk'la tartıştı...
Giriş Tarihi: 01.11.2023 11:15 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 11:46

Son dakika Galatasaray haberi: Şok Ndombele kararı! Okan Buruk'la tartıştı...

Son dakika Galatasaray haberi: Hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılar, yaz transfer döneminde birçok yıldızı kadrosuna katmıştı. Ancak bazı isimlerden beklediği verimi alamadı. Oynadığı maçlarda etkisiz bir görüntü sergileyen Tanguy Ndombele ile ilgili şok bir karar verildi. Şok karar sonrası yıldız oyuncunun Okan Buruk'la tartıştığı iddiası ise gündeme bomba gibi düştü. Peki; Ndombele, Galatasaray'dan ayrılacak mı? İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Şok Ndombele kararı! Okan Buruk’la tartıştı...

Hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Şok Ndombele kararı! Okan Buruk’la tartıştı...

Sarı kırmızılılar, yaz transfer döneminde birçok yıldızı kadrosuna katmıştı. Ancak bazı isimlerden beklediği verimi alamadı.

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Son dakika Galatasaray haberi: Şok Ndombele kararı! Okan Buruk’la tartıştı...

Oynadığı maçlarda etkisiz bir görüntü sergileyen Tanguy Ndombele ile ilgili şok bir karar verildi.

Son dakika Galatasaray haberi: Şok Ndombele kararı! Okan Buruk’la tartıştı...

Şok karar sonrası yıldız oyuncunun Okan Buruk'la tartıştığı iddiası ise gündeme bomba gibi düştü. Peki; Ndombele, Galatasaray'dan ayrılacak mı? İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Şok Ndombele kararı! Okan Buruk’la tartıştı...

ICARDI OYNAYACAK MI?

Beşiktaş derbisinde sağ ayak bileğinden sakatlanan Mauro Icardi, sonrasında ise antrenmanlara katılmadı.

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