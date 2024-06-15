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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Taraftarları çıldırtmıştı! Galatasaray'a geliyor...
Giriş Tarihi: 15.06.2024 09:09 Güncelleme Tarihi: 15.06.2024 09:09

Son dakika Galatasaray haberi: Taraftarları çıldırtmıştı! Galatasaray'a geliyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'de yeni sezonda da şampiyon olarak 5. yıldızı takmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Önümüzdeki sezon hem lig hem de Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen sarı kırmızılılar, arayışlarını sürdürüyor. Tüm bu yaşananlarla birlikte Cimbom, geçtiğimiz sezon da gündemine aldığı yıldız orta saha oyuncusu için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Taraftarları çıldırtmıştı! Galatasaray’a geliyor...

Süper Lig'de yeni sezonda da şampiyon olarak 5. yıldızı takmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Taraftarları çıldırtmıştı! Galatasaray’a geliyor...

Önümüzdeki sezon hem lig hem de Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen sarı kırmızılılar, arayışlarını sürdürüyor.

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Son dakika Galatasaray haberi: Taraftarları çıldırtmıştı! Galatasaray’a geliyor...

Tüm bu yaşananlarla birlikte Cimbom, geçtiğimiz sezon da gündemine aldığı yıldız orta saha oyuncusu için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Taraftarları çıldırtmıştı! Galatasaray’a geliyor...

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Son dakika Galatasaray haberi: Taraftarları çıldırtmıştı! Galatasaray’a geliyor...

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