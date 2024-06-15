Giriş Tarihi: 15.06.2024 09:09
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024
09:09
Son dakika Galatasaray haberi: Taraftarları çıldırtmıştı! Galatasaray'a geliyor...
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'de yeni sezonda da şampiyon olarak 5. yıldızı takmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Önümüzdeki sezon hem lig hem de Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen sarı kırmızılılar, arayışlarını sürdürüyor. Tüm bu yaşananlarla birlikte Cimbom, geçtiğimiz sezon da gündemine aldığı yıldız orta saha oyuncusu için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...