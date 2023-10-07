SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Victor Nelsson’dan olay yaratacak karar! Menajerini aradı ve...

Son dakika Galatasaray haberleri... Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar'da geçen yılki şampiyonlukta büyük pay sahibi olan ancak Davinson Sanchez'in gelişiyle formasını kaptıran Victor Nelsson'un çok konuşulacak bir karar aldığı iddia edildi. İşte son dakika haberinin detayları...