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Haberler Galeri SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Victor Nelsson'dan olay yaratacak karar! Menajerini aradı ve...
Giriş Tarihi: 07.10.2023 16:54 Güncelleme Tarihi: 07.10.2023 16:58

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Victor Nelsson'dan olay yaratacak karar! Menajerini aradı ve...

Son dakika Galatasaray haberleri... Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar'da geçen yılki şampiyonlukta büyük pay sahibi olan ancak Davinson Sanchez'in gelişiyle formasını kaptıran Victor Nelsson'un çok konuşulacak bir karar aldığı iddia edildi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Victor Nelsson’dan olay yaratacak karar! Menajerini aradı ve...

Son dakika Galatasaray haberleri... Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar'da geçen yılki şampiyonlukta büyük pay sahibi olan ancak Davinson Sanchez'in gelişiyle formasını kaptıran Victor Nelsson'un çok konuşulacak bir karar aldığı iddia edildi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Victor Nelsson’dan olay yaratacak karar! Menajerini aradı ve...

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'da tüm hazırlıklar tamamlandı.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Victor Nelsson’dan olay yaratacak karar! Menajerini aradı ve...

Sarı-Kırmızılılar'da, Manchester United zaferinin ardından gözler Akdeniz ekibiyle oynanacak maça çevrildi.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Victor Nelsson’dan olay yaratacak karar! Menajerini aradı ve...

Galatasaray'da ligde oynanan 7 mücadelede 6 galibiyet, 1 beraberlik elde edildi.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Victor Nelsson’dan olay yaratacak karar! Menajerini aradı ve...

MANCHESTER MAÇINDA YEDEK KALDI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 12 resmi maçta sahaya çıkan Victor Nelsson, söz konusu maçlarda skor katkısında bulunamadı.

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