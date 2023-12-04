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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Cimbom'dan beklenmeyen 2 transfer! Okan Buruk yeni prensleri geliyor...
Giriş Tarihi: 04.12.2023 13:18 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023 13:21

Son dakika Galatasaray haberleri: Cimbom'dan beklenmeyen 2 transfer! Okan Buruk yeni prensleri geliyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de son maçında Pendikspor'u mağlup eden Galatasaray, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Ara transfer sezonuna sayılı günler kala Cimbom'da aynı zamanda hareketlilik de başladı. Okan Buruk, savunma hattına iki sürpriz ismi istedi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemine gelen 2 yıldız oyuncu...

Son dakika Galatasaray haberleri: Cimbom’dan beklenmeyen 2 transfer! Okan Buruk yeni prensleri geliyor...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk olduğu Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-0 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Bu sonuçla Galatasaray, 14. maçında 12. galibiyetini aldı. Birer de beraberlik ile yenilgisi bulunan sarı-kırmızılılar, puanını 37'ye yükseltti.

Son dakika Galatasaray haberleri: Cimbom’dan beklenmeyen 2 transfer! Okan Buruk yeni prensleri geliyor...

"Cimbom", haftaya aynı puanla girdiği Fenerbahçe'yi bir kez daha maç fazlasıyla geçerek liderlik koltuğuna oturdu.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Cimbom’dan beklenmeyen 2 transfer! Okan Buruk yeni prensleri geliyor...

BAKAMBU LİGDE SİFTAH YAPTI

Sarı-kırmızılı futbolcu Cedric Bakambu, Süper Lig'de ilk kez gol sevinci yaşadı. Galatasaray'a sezon başında katılan 32 yaşındaki santrfor, Süper Lig'de 7. maçına çıktı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Cimbom’dan beklenmeyen 2 transfer! Okan Buruk yeni prensleri geliyor...

Bakambu, Pendikspor mücadelesinin 69. dakikasında fileleri havalandırdı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1 golü bulunan Bakambu, Süper Lig'de ilk kez fileleri havalandırdı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Cimbom’dan beklenmeyen 2 transfer! Okan Buruk yeni prensleri geliyor...

GALATASARAY'DAN BOMBA SOL BEK HAMLESİ GELİYOR

Pendikspor maçında Kazımcan Karataş'ın performansını beğenmeyen Okan Buruk, o bölgeye daha sonra Barış Alper Yılmaz'ı çekti.

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