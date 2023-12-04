Giriş Tarihi: 04.12.2023 13:18
Güncelleme Tarihi: 04.12.2023
13:21
Son dakika Galatasaray haberleri: Cimbom'dan beklenmeyen 2 transfer! Okan Buruk yeni prensleri geliyor...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de son maçında Pendikspor'u mağlup eden Galatasaray, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Ara transfer sezonuna sayılı günler kala Cimbom'da aynı zamanda hareketlilik de başladı. Okan Buruk, savunma hattına iki sürpriz ismi istedi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemine gelen 2 yıldız oyuncu...