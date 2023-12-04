Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk olduğu Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-0 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Bu sonuçla Galatasaray, 14. maçında 12. galibiyetini aldı. Birer de beraberlik ile yenilgisi bulunan sarı-kırmızılılar, puanını 37'ye yükseltti.