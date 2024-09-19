Giriş Tarihi: 19.09.2024 22:39
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024
22:40
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Devre arasında ilk transfer belli oldu! Galatasaray beklenmedik ismi alıyor…
Son dakika Galatasaray haberleri… Trendyol Süper Lig'de yeni sezona fırtına gibi başlayan Galatasaray, son olarak erteleme maçında Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla birlikte ligde 5'te 5 yapan Aslan, 15 puanla zirveye yerleşti. Hafta sonunda oynanacak olan derbiye hazırlanan sarı-kırmızılılar, devre arası transfer döneminin hedefini de şimdiden belirledi. İşte son dakika haberinin detayları…