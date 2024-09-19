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Haberler Galeri SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Devre arasında ilk transfer belli oldu! Galatasaray beklenmedik ismi alıyor…
Giriş Tarihi: 19.09.2024 22:39 Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 22:40

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Devre arasında ilk transfer belli oldu! Galatasaray beklenmedik ismi alıyor…

Son dakika Galatasaray haberleri… Trendyol Süper Lig'de yeni sezona fırtına gibi başlayan Galatasaray, son olarak erteleme maçında Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla birlikte ligde 5'te 5 yapan Aslan, 15 puanla zirveye yerleşti. Hafta sonunda oynanacak olan derbiye hazırlanan sarı-kırmızılılar, devre arası transfer döneminin hedefini de şimdiden belirledi. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Devre arasında ilk transfer belli oldu! Galatasaray beklenmedik ismi alıyor…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu olan Galatasaray, yeni sezona da etkileyici bir başlangıç yaptı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Devre arasında ilk transfer belli oldu! Galatasaray beklenmedik ismi alıyor…

Yaz transfer döneminde flaş transferlerle kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılılar, ligin ilk 5 haftasında puan kaybetmedi.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Devre arasında ilk transfer belli oldu! Galatasaray beklenmedik ismi alıyor…

5'te 5 yaparak 15 puana ulaşan ve zirveye outran Aslan, hafta sonu oynanacak Fenerbahçe derbisini de kazanmak istiyor.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Devre arasında ilk transfer belli oldu! Galatasaray beklenmedik ismi alıyor…

Bu sırada devre arasının transfer çalışmalarına da erken başlayan sarı-kırmızılılar, flaş bir ismi gündemine aldı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Devre arasında ilk transfer belli oldu! Galatasaray beklenmedik ismi alıyor…

İşte son dakika haberinin detayları…

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